HSK'dan yaz kararnamesi! 3 bin 70 hakim ve savcının görev yeri değişti

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Dairesi, 3 bin 70 hakim ve savcıyı kapsayan Adli ve İdari Yargı 2021 yılı Ana Kararnamesi'ni tamamladı. Öte yandan TBMM Genel Kurulunda Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK) 7 üyesi için yapılan seçim nihayete erdi.

3 bin 70 hakim ve savcının görev yeri değişti

HSK'nin internet sitesinden yayımlanan kararnameye göre, adli yargıda 2 bin 582, idari yargıda ise 488 olmak üzere toplam 3 bin 70 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi.

26 ilde başsavcı değişikliği

Kararnameyle Zonguldak, Denizli, Sakarya, Giresun, Aydın, Çanakkale, Diyarbakır, Afyon, Trabzon, Edirne, Erzurum, Amasya, Elazığ, Kilis, Nevşehir, Erzincan, Çankırı, Kırklareli, Kütahya, Burdur, Kastamonu, Ağrı, Bayburt, Iğdır, Hakkari ve Tunceli olmak üzere 26 ile yeni başsavcı atandı.

HSK üyeleri belirlendi

13 üyeden oluşan HSK'nın başkanı Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile doğal üyesi Adalet Bakan Yardımcısı Hasan Yılmaz dışındaki 11 üyenin görev süresi 7 Haziran'da dolacak. Buna göre, TBMM'de Karma Komisyon tarafından belirlenen 21 aday için oylama işlemi TBMM Genel Kurulunda yapıldı.

TBMM'de seçilecek 7 üye için Anayasa ve Adalet Komisyonlarından oluşturulan Karma Komisyon geçtiğimiz günlerde toplanarak 114 aday adayı arasından 21 adayı belirlemişti.

Bu kapsamda, avukatlardan Bilal Temel, Alaaddin Varol ve Önder Ataseven, Danıştay üyelerinden Aysel Demirel, Musa Heybet ve Lütfiye Akbulut, Yargıtay üyelerinden Ergün Şahin, Faruk Şener ve Ahmet Kar AK Parti'nin adayı olarak gösterilirken, avukatlardan halihazırda HSK Birinci Dairesi Üyesi olan tecrübeli isim Hamit Kocabey, Arzu Sonsuz ve Aydın Akpınar MHP'nin adayı olarak belirlenmişti.

Yargıtay üyeleri Sinan Esen, Reşat Koparan ve Sevinç Türközmen, öğretim üyelerinden Cumhur Şahin, Mehmet Altunkaya ve Müslüm Akıncı İyi Parti'nin adayı olarak gösterilirken, Yargıtay üyeleri Ömür Topaç, Nevzat Özsoy ve Zeynep Şahin CHP'nin adayı olarak gösterildi. TBMM Genel Kurulunda yapılan oylama sonrasında, AK Parti'nin adayları Bilal Temel, Aysel Demirel ve Ergün Şahin, MHP'nin adayı Hamit Kocabey, İyi Parti'ni adayları Sinan Esen ve Cumhur Şahin ile CHP'nin adayı Ömür Topaç HSK üyeliğine seçildi.

Bakan Gül: Üyeler, yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı temelinde belirlendi

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK) TBMM kontenjanına ayrılan üyelerinin seçilmesi dolayısıyla siyasi partilere ve milletvekillerine teşekkür etti.

Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hakimler ve Savcılar Kurulunun TBMM kontenjanına ayrılan üyeleri, demokrasi ve uzlaşma zemininde, yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı temelinde belirlendi. Bu olumlu tabloya emek ve katkı sunan tüm siyasi partilere ve milletvekillerimize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Hakimler Savcılar Kurulu Birinci Daire Başkanı Halil Koç'tan açıklama

Hakimler Savcılar Kurulu Birinci Daire Başkanı Halil Koç, sosyal medya hesabından, "Hakimler ve Savcılar Kurulu 1. Dairesi olarak, 2021 Yılı Adli ve İdari Yargı Ana kararname çalışmalarını tamamlamış olup birazdan HSK internet sitemizde yayımlanacaktır. Meslektaşlarımızın yeni görevlerini tebrik eder, başarılar dilerim, Hayırlı olsun." açıklamasında bulundu