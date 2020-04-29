  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

’Hoş geldin bebek’ projesinde ulaşılan aile sayısı bin 85 oldu

Akdeniz Belediyesi’nin, 2020 yılının ilk gününde başlattığı ’Hoş geldin bebek’ projesi sayesinde ulaşılan bebek sayısı, sadece 4 aylık süreçte bin 85’e ulaştı.

2020-04-29 13:10:38 -
’Hoş geldin bebek’ projesinde ulaşılan aile sayısı bin 85 oldu

Akdeniz Belediyesi’nin, 2020 yılının ilk gününde başlattığı ’Hoş geldin bebek’ projesi sayesinde ulaşılan bebek sayısı, sadece 4 aylık süreçte bin 85’e ulaştı.


Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak’ın talimatıyla, bu yılın ilk gününde başlayan ve en önemli sosyal amaçlı hizmetlerden biri olan ’Hoş geldin bebek’ projesi, korona virüs salgınına karşın kesintisiz şekilde devam ediyor. Büyük ilgi gören proje kapsamında, Akdeniz ilçe sınırlarında 0-3 aylık bebekleri olan ailelere ulaşılarak, içinde bebeğin ve annenin birçok ihtiyacını karşılayan çeşitli ürünlerin bulunduğu çanta hediye ediliyor.


4 ayda ulaşılan aile sayısı bin 85 oldu


Korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler nedeniyle, ev ziyaretlerine ara veren Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, bu kez mahalle mahalle, sokak sokak gezerek, yeni çocuk sahibi olan ailelerle kapıda buluşuyor. Yeni yılın ilk günü ile birlikte başlayan proje sayesinde, sadece 4 ay içinde ulaşılan aile ve bebek sayısı bin 85’e ulaştı.


Ailelere, Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak’ın selamlarını da ileten ekipler, ardından içinde bebek bezi, biberon, mama, ateş ölçer, pudra ve daha birçok ürünün bulunduğu çantaları ebeveynlere hediye ediyor. Ailelere ayrıca, belediyenin uzman psikologu tarafından hazırlanan ’Anne-baba rehberi’ adlı kitapçık da veriliyor.


Bu zorlu günlerde unutulmadıkları için hem çok duygulandıklarını hem de sevindiklerini ifade ederek, Akdeniz Belediye Başkanı Gültak’a teşekkür eden anne ve babalar, dünyaya gözlerini yeni açan minik bebeklerine hediye edilen bir çanta dolusu üründen de çok memnun kaldıklarını dile getirdiler.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Renault Symbol
Satılık 2016 model Renault Symbol

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı