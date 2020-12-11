Hopi, pandemi ve kısıtlama anketiyle kullanıcılarının nabzını tuttu

İSTANBUL (AA) - Mobil sadakat uygulaması Hopi'nin Kovid-19 pandemisi ve yeni kısıtlamalarla ilgili yaptığı ankete göre, her 10 kişiden 6’sı riskli bulduğu için aile büyüklerini ziyaret etmeyi bıraktı, her 2 kişiden biri en çok seyahat etmeyi özledi.

Türkiye genelinde 9,5 milyonu aşkın üyesi olan Hopi, Kovid-19 pandemisi ve yeni kısıtlamalarla ilgili görüşlerin sorulduğu anketin sonuçlarını açıkladı.



Türkiye’nin farklı illerinden 5 bin 500’den fazla Hopi kullanıcısının katıldığı anketin sonuçlarına göre, kısıtlama günlerinin en motive eden aktivitesi online alışveriş olurken son dönemin yükselen trendi kahve tüketiminin evde de devam ettiği görüldü.



Ankete katılan her 2 kişiden biri kahvecilere gidemiyor olsa da evde düzenli olarak kahve tükettiğini kaydetti.





- Kısıtlamalara hak verdik





Yeni sokağa çıkma kısıtlamaları ile ilgili görüşlerin de irdelendiği ankete göre 4 katılımcıdan biri zaten hep evde olduğunu ve kendisi için değişen bir durum olmadığını dile getirdi aynı oranda katılımcı ise sadece işe gitmek için evden çıktığını hafta sonları dinlendiklerini belirtti.

Öte yandan katılımcıların 3 kişiden biri çok bunalsa da sağlık için kısıtlamaların gerektiğini söyledi.





- Katılımcıların yarısı aşı konusunda kararsız





Ankete katılan kullanıcılara "Aşı hakkında ne düşünüyorsun?" sorusu da yöneltildi. Ankete göre her 10 kullanıcıdan 5’i aşı olmak konusunda çekinceleri olduğunu belirtirken, her 10 kişiden 3’ü kesinlikle aşı olmak istemediğini, 10 kişiden 2’si ise sıra kendisine gelir gelmez aşı yaptıracağını vurguladı.

Ankete katılan 10 kişiden 6’sı aile büyüklerinin sağlığını riske atmamak için ziyaretlere ara verdiğini söylerken, 10 kişiden 3’ü evde mesafeli oturduklarını, 10 kişiden 1’i ise alışverişlerini yapıp kapıdan görüştüğünü belirtti.





- Kısıtlamalarda motivasyon online alışveriş oldu





Yeni kısıtlamalarla evde geçirilen sürenin arttığı bu günlerde kullanıcılara evde en çok ne yaptıklarının da sorulduğu ankete göre, 10 kişiden 3’ünün favori etkinliği dizi ya da film izlemek oldu.

Ortalama 3 kişiden biri ev işlerinin hiç bitmediğini, kendini ev işlerine verdiklerini belirtirken 10 kişiden biri sadece yemek yaptığını söyledi. Her 2 kişiden biri ise kendilerini en mutlu eden aktivitenin online alışveriş olduğunu belirtti. 10 kişiden biri oyun oynamanın, görüntülü konuşmalar yapmanın ve evde güzellik rutinlerini yerine getirmenin kendilerini mutlu ettiğini söyledi.





- Seyahat etmeyi ve kalabalık masaları özledik





Kullanıcıların eski günlere döndüğümüzde ne yapmak istediğinin de irdelendiği ankete göre her 2 kişiden birinin en çok özlem duyduğu şey seyahat etmek oldu.

Seyahat özlemini aile ziyaretleri takip etti. Ankete göre her 10 kişiden 3’ü en çok "kalabalık masalarda buluşmaları özledim" cevabını verdi.

Katılımcıların yarısının mecbur kalmadıkça kuaföre gitmediğini belirttiği ankete göre, 10 kişiden 4’ü kendi kendinin kuaförü olduğunu ve saç bakımını evde kendi yaptığını belirtirken katılımcıların 5’te biri kuaför rutininden vaz geçmediğini belirtti.





- Restoranların kapanması doğru bulundu





"Restoranların kapanmasına ne diyorsun?" sorusuna ise ankete katılan her 5 kişiden birinin yanıtı "bir restoran keyfimiz vardı" olurken, büyük çoğunluk (yüzde 40) restoranların kapatılmasının yerinde bir karar olduğunu belirtti. 10 kişiden 4’ü ise restoranların kapanmasının kendisini etkilemediğini, paket servis kullandığını söyledi.

Paket servis kullanınca en çok ne söylüyorsunuz sorusuna ankete katılan her 10 kişiden 6’sı "O an canım ne isterse" yanıtını verirken, 10 kişiden 2’si dürüm, 10 kişiden 1’i hamburger ve 10 kişiden 1’i de pizza yanıtını verdi.

Son yılların yükselen trendi kahve tüketimi ve sosyalleşmenin merkezi haline gelen kahvecilerle ilgili de katılımcıların görüşlerinin sorulduğu ankete göre, her 10 kişiden 5’i kahveciler kapalı olsa da alışkanlığından vazgeçmeyerek evde düzenli olarak kahve tükettiğini kaydetti. 10 kişiden 2’si ise dışarı çıktığında mutlaka kahve aldığını belirtti.





- Salgın uykumuzu kaçırdı





Salgın ile uyku düzenlerinde bir değişiklik olup olmadığının da incelendiği ankete göre; 10 kişiden 4’ü uyku düzenlerinin tamamen değiştiğini belirtti.

Her 10 kişiden 3’ü sabahları çok erken kalktığını, 10 kişiden 3’ü de artık bir gece kuşu olduğunu söyledi.

“Sağlıklı önerileri ve gündemi nereden takip ediyorsun?” sorusuna yanıt veren her 3 kişiden biri gündemi takip etmeyi bıraktığını bunun da endişelerini azalttığını söyledi. 10 kişiden 3’ü TV’deki sabah programlarından, 10 kişiden biri anlık mesajlaşma gruplarından ve 10 kişiden 2’si de video paylaşım platformlarından takip ettiğini paylaştı. ​​​​​​​

