  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

Honor, uluslararası pazarlarda büyümesini sürdürüyor

Honor, Şubat 2020'de Türkiye'de tüketicilerle buluşturduğu Honor MagicWatch 2 ile akıllı saat kategorisinde kanal bazında satış payını kısa sürede yüzde 20'lere çıkarmayı başardı

Yeniakit Publisher
2020-08-12 11:40:49 -
Honor, uluslararası pazarlarda büyümesini sürdürüyor

İSTANBUL (AA) - Honor, dünyanın her yerindeki tüketiciler için akıllı ve tamamen bağlantılı bir deneyim oluşturmak hedefiyle duyurduğu "1+8+N" stratejisi kapsamında, uluslararası pazarlarda büyümeye devam ediyor.

Honor açıklamasına göre, Huawei Technologies çatısı altında gençlere yönelik teknolojik ürünleri bulunan Honor, akıllı telefonların yanı sıra akıllı bileklik, akıllı saat ve daha birçok farklı ekosistem ürünü ile mevcut portföyünü genişletiyor ve Türkiye dahil tüm pazarlarda satış kanallarını çeşitlendirerek farklı ürün kategorilerinde öne çıkıyor.

Honor, Şubat 2020'de Türkiye'de tüketicilerle buluşturduğu Honor MagicWatch 2 ile akıllı saat kategorisinde kanal bazında satış payını kısa sürede yüzde 20'lere çıkarmayı başardı. Gelişmiş akıllı saat özelliklerini uygun fiyatla tüketicilere sunan MagicWatch 2, tasarımının yanı sıra uzun pil ömrü gibi işlevsel özellikleriyle satış grafiğini hızla yükseltmeye devam ediyor.

"1+8+N" stratejisi kapsamında uluslararası pazarlarda büyümeyi sürdüren Honor, 2020'nin ilk yarısında Rusya'da yüzde 25,9'luk pazar payına ulaşarak en çok tercih edilen akıllı telefon markası oldu. Suudi Arabistan'da ise GFK verilerine göre, 2020'nin ilk çeyreğinde orta ve üst segment akıllı telefon satışlarında ilk 3 marka arasında yer alan Honor, IDC'nin 2020 1. çeyrek raporuna göre, giyilebilir teknolojiler kategorisinde Rusya, Malezya, Çek Cumhuriyeti ve Hindistan'da ilk 5'in içinde yer alıyor.

- Hihonor.com kullanıcı sayısı ve satış rakamları her ay artıyor


Honor'un resmi online satış platformu hihonor.com; İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, İspanya ve Hollanda'da alışveriş deneyimini zenginleştirecek şekilde güncelledikten sonra 2020'nin ilk yarısında her ay ortalama yüzde 146'lık satış artışı sağladı. Honor'un global büyüme planlarında önemli bir konumda olan online platform, Batı Avrupa'daki Honor MagicBook serisi laptopların satışlarının yüzde 20'sini, Honor MagicWatch 2 akıllı saat satışlarının ise yüzde 30'unu sağladı.

Hihonor.com'un bugün itibarıyla 14 ülkede toplamda 2,79 milyon kayıtlı kullanıcısı bulunuyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
'Pişmanım' diyerek her şeyi itiraf etti! İmamoğlu'nun skandalı patlak verdi
Siyaset

'Pişmanım' diyerek her şeyi itiraf etti! İmamoğlu'nun skandalı patlak verdi

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde yapılan rüşvet skandalı ortaya çıktı. İmamoğlu yönetimindeki ..
Cemil Bayık öldürüldü mü? Abdullah Ağar'dan çarpıcı açıklama!
Gündem

Cemil Bayık öldürüldü mü? Abdullah Ağar'dan çarpıcı açıklama!

Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Cemil Bayık'ın öldürüldüğü iddiasıyla ilgili Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar'dan açıklama geldi...
Yunanistan'dan Türkiye'ye küstah çağrı
Dünya

Yunanistan'dan Türkiye'ye küstah çağrı

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki meşru çalışmaları sonrası provokatif eylemlerde bulunan Yunanistan'dan skandal bir çağrı geldi. Oruç Reis sism..
Satılık 2016 model Fiat Doblo
Satılık 2016 model Fiat Doblo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı