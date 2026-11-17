Küresel teknoloji markası HONOR, Türkiye’de üretim dönemini resmen başlattı. Avcılar’daki tesiste banttan inmeye başlayan X7d modeli, markanın Türkiye’de ürettiği ilk telefon oldu. HONOR, 2026 sonuna kadar 50 bin cihaz üretmeyi, ilerleyen dönemde bu sayıyı 300 bine kadar çıkarmayı hedefliyor.

HONOR, 2026’nın ikinci yarısında başlayan projenin ilk aşamasında 10 milyon dolar yatırım yaptı. Bu yatırımla yeni üretim hatları kuruldu, üretim ekipmanları alındı, yerel çalışanlar istihdam edilip eğitildi. Proje kapsamında 100’ü aşkın yeni istihdam sağlandı. HONOR, Türkiye’de yatırımlarını her yıl kademeli olarak artırmayı planlıyor.

2026 sonuna kadar 50 bin cihaz

HONOR, 2026’nın son çeyreğinde Türkiye’de 50 bin cihaz üretmeyi hedefliyor. 2027’den itibaren üretimin kademeli olarak önce 100 bin, ardından 300 bin adede çıkması öngörülüyor. Üretim ortağı Salcomp ile iş birliği içinde Türkiye’de üretilen her cihaz, HONOR’un küresel kalite standartlarına uygun olarak üretiliyor ve test ediliyor.

İlk yerli model: HONOR X7d

Yerel üretimin ilk modeli, HONOR X serisinden X7d oldu. X serisi; dayanıklılığı ve uzun pil ömrüyle bilinen, HONOR’un dünya genelinde en çok satan serisi. Serinin küresel kullanıcı sayısı 130 milyonu aşıyor.

Zorlu testlerden geçiyor

HONOR X7d 4G, dayanıklılığı ve uzun pil ömrüyle X serisinin güçlü yanlarını bir arada sunuyor. SGS’nin 5 yıldızlı Premium Performans sertifikasına sahip olan telefon, 2 metreden düşmelere ve ezilmeye karşı dayanıklılığı test edilerek üretiliyor. IP65 su ve toz direnci de günlük kullanımdaki yağmur, sıçrayan su ve toza karşı koruma sağlıyor. 6.500 mAh kapasiteli çift hücreli bataryası, HONOR laboratuvar testlerine göre beş yıllık kullanımın ardından kapasitesinin yüzde 80'inden fazlasını koruyacak şekilde geliştirildi. 35 W hızlı şarj desteği ise bataryanın kısa sürede dolmasını sağlıyor.

Telefon, 6,77 inç büyüklüğündeki 120 Hz ekranıyla akıcı bir kullanım deneyimi sunuyor. Ekranın güneş ışığı modu açık havada okunabilirliği artırırken, DC dimming teknolojisi uzun kullanımlarda göz yorgunluğunu azaltıyor. 108 MP ana kamera; AI Silgi, AI Genişletme ve Gözleri Aç gibi yapay zekâ destekli düzenleme araçlarıyla birlikte geliyor. 6 GB RAM + 128 GB ve 8 GB RAM + 256 GB depolama seçenekleriyle sunulan HONOR X7d, MagicOS 9.0 ile çalışıyor. Telefon, siyah ve gümüş renk seçenekleriyle tercih edilebilecek.

HONOR X7d, yakında Vatan, Teknosa ve MediaMarkt’ta satışa sunulacak. Yerel üretim, X7d için esnek fiyatlandırma ve tedarik planlaması imkanı sağlayacak. Yeni modellerin üretimine ise gelecek yılın başında başlanacak.

‘Türkiye bizim için stratejik bir pazar’

HONOR Türkiye Genel Müdürü Zhu Wentong (Mike), yerel üretimle ilgili şunları söyledi: “Türkiye’de üretim bizim için yalnızca bir üretim yatırımı değil. Türkiye pazarına kök salma, yatırımı sürdürme ve yerel iş ortaklarımızla birlikte büyüme kararlılığımızın somut bir göstergesi. Türkiye; güçlü tüketici talebi, sağlam sanayi altyapısı ve nitelikli iş gücüyle bizim için stratejik bir pazar. İlk adımı dünyada en çok tercih edilen serimiz X ile atıyoruz. Hedefimiz, Türk tüketicilere küresel kalite standartlarımızdan ödün vermeden yenilikçi ürünleri daha hızlı ve erişilebilir şekilde sunmak.”