Hong Kong'tan kritik koronavirüs raporu: 4 katı olabilir

Hong Kong'lu araştırmacılar tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile ilgili kritik bir açıklama geldi. Edinilen son dakika habere göre; Çin'de enfekte olan kişi sayısı resmi rakamların 4 katı olabilir.

Hong Kong'tan koronavirüs salgınına ilişkin bir açıklamada geldi. Hong Konglu araştırmacılar tarafından yapılan bir çalışmada Çin'de ilk koronavirüs dalgasında virüsün 232 binden fazla insana bulaşmış olabileceği belirtildi. Resmi olarak açıklanan verilere göre virüsün ilk başladığı günden bugüne Çin'de 82 bin 816 kişi enfekte olurken 4 bin 632 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan, salgın tedbirlerini gevşetmeyen Hong Kong yönetimi; halka hijyen kurallarına uyma, sosyal mesafeyi koruma ve gereksiz seyahatlerden kaçınma uyarısında bulundu.