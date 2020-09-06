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Sağlık Homosistein nedir? Homosistein yüksekliğinin belirtileri
Sağlık

Homosistein nedir? Homosistein yüksekliğinin belirtileri

Vücudun ürettiği aminoasit maddesi olan homosistein, kalp ve damar sağlığına fayda sağlamasıyla biliniyor. Ancak yüksek olduğu durumlarda ciddi hastalıklara zemin hazırlayabiliyor. Peki homosistein maddesi nasıl yükselir? Homosistein yüksekliğinin belirtileri neler? İşte detaylar...

Yeniakit Publisher
2020-09-06 05:42:00 -
Homosistein nedir? Homosistein yüksekliğinin belirtileri

Homosistein, vücudun kendi kendine ürettiği aminoasit maddelerden biridir. Kalp ve damar sağlığına faydalı olduğu bilinir. Kan içerisinde bulunan bu madde, tüm vücuda yayılarak organların işleyişini etkiler.

Ancak vücut için gerekli olan homosistein, bazı nedenlerden dolayı yükselebilir. Homosisteinin yüksek olması kötü kolesterolün yükselmesi, damar tıkanıklığı ve çeşitli kalp hastalıkları gibi ciddi sağlık sorunlarını da beraberinde getirebilmektedir.

Peki homosistein maddesi neden yükselir, nasıl düşürülür? Homosistein yüksekliğinin belirtileri nelerdir? işte detaylar...

Homosistein maddesinin yükselme sebepleri

- Sigara tüketimi
- Kan şeker seviyesindeki dengesizlik
- Kandaki iltihap
- Ödem
- Hareketsizlik
- Bazı ilaçlar
- Fazla çay ve kahve tüketimi

Homosistein yüksekliğinin belirtileri

- Sürekli halsizlik
- Şiddetli vücut ağrıları
- El, bacak ve kollarda ağrı ve karıncalanma hissi
- Duyma problemleri
- Ağız içi ve çevresinde yaralar
- Yüksek tansiyon
- Şiddetli baş ağrıları

Homosistein maddesi nasıl düşürülür?

Uzmanlar, homosistein maddesinin düşürülmesi için en etkili yöntemin beslenme alışkanlığını değiştirmek olduğunu söylemektedir. Özellikle protein ağırlıklı beslenme, vücuttaki homosistein birikiminin azalmasına yardımcı olmaktadır. Bunun yanı sıra zeytinyağı ve ceviz içerdikleri omega-3 yağ asidi ile birlikte enzimlenmeye katkı sağlamaktadır. Ayrıca kahve ve çay tüketimi azaltılmalıdır.

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