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Aktüel

Hollanda'dan 312 Türk vatandaşı yurda getirildi

2020-04-24 17:34:37 -
Hollanda'dan 312 Türk vatandaşı yurda getirildi

ORDU (AA) - Hollanda'da bulunan 312 Türk vatandaşı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Türkiye'ye getirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığının çalışmasıyla gerçekleştirilen tahliye kapsamında, Hollanda'dan kalkan Türk Hava Yolları'na ait uçak, Ordu-Giresun Havalimanı'na indi.

Uçaktaki 312 kişi, çantalarının dezenfekte edilmesinin ardından havalimanında bekletilen otobüslere yerleştirildi.

Polis eşliğinde Giresun'a hareket eden araçlardaki yolcuların kentteki bir yurtta 14 gün gözlem altında tutulacağı öğrenildi.

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