0553 313 94 23

Hollanda'da evsizlerin sayısı iki kat yükseldi

Hollanda'da evsizlerin sayısı 10 yılda iki katına çıktı. Hollanda İstatistik Bürosunca (CBS) yapılan araştırmada, ülkede 18 ile 65 yaş arası evsizlerin sayısının 2009'da 17 bin 800 iken, 2018'de 39 bin 300'e yükseldiği açıklandı.

24 Ağustos 2019 Cumartesi 09:33
Hollanda'da evsizlerin sayısı iki kat yükseldi

Araştırmada, evsizlerin yüzde 57'sinin göçmen kökenli olduğu, Batılı olmayan göçmen kökenli evsizlerin sayısının ise yaklaşık üç kat artarak 6 bin 500'den 18 bin 300'e çıktığı belirtildi.

Bu kişilerin yüzde 16'sını kadınların oluşturduğu tespitine yer verilen araştırmada, 18 ile 30 yaş arası evsizlerde ise sayının üç kat artarak 4 binden, 12 bin 600'e yükseldiği ifade edildi.

Evsizlerin yüzde 37'isinin Amsterdam, Rotterdam, Lahey ve Utrecht gibi büyük şehirlerde yaşadığı kaydedildi.

Ülkede kaçak yaşayan evsizlerin araştırmaya dahil edilmediği aktarıldı.

"BU ZENGİNLİK İÇERİSİNDE UTANMAMIZ GEREKİR"

Hollanda Sağlık, Refah ve Spor Bakanlığı Devlet Müsteşarı Paul Blokhuis, kamu yayın kuruluşu NOS'a yaptığı açıklamada, rakamların "ürkütücü" olduğunu belirterek, "Ülkede, evsizlerin sayısında düşüş yerine artış gösterdiğini biliyorduk fakat güçlü bir artışın olması hayal kırıklığı. Zengin bir ülkede insanları iyi bir çatı altında barındırmayı başaramadığımız için utanmamız gerekir." dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Ağustos 2019 Cumartesi 09:33
  1. hollanda
  2. amsterdam
  3. istatistik
  4. utrecht
  5. rotterdami lahey
  6. paul blokhuis
  7. DÜNYA Haberleri

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Adrenalin doğa sporlarının başkenti Kemaliye’de çekilen görüntüler beğeniye sunuldu
    1. Adrenalin doğa sporlarının başkenti..
    2. Emeklilere eşit aylık geliyor!
    3. Muharrem İnce, görevden alınan HDP’li..
    4. Endonezya'da firariler kendi..
    5. Doğu’da hava sıcaklığı mevsim..
    6. Oyun guruplarının tamiri yapıldı
    7. Hong Kong’da 45 kilometrelik insan..
    8. Polise havai fişekle saldıranlara ev..
    9. Servis şoförleri ile toplantı yapıldı
    10. (Özel) Kartal’da camilere dadanan..
    11. Kuzey Kore birden fazla füze..
    12. Türbede çamaşır sergisi
    13. Kış çalışmaları erken başladı
    14. MSB:"Pençe-3 Operasyonu 23 Ağustos..
    15. Balık Pulu hastalarına müjde
    16. MSB: "Irak kuzeyinde bulunan..
    17. Fatih’te alkollü servis minibüsü..
    18. Hatay’da salça sezonu açıldı
    19. Kartal’da çocuklar için masal tadında..
    20. Düğünde ‘çok oynadınız’ kavgası sokağa..
    21. Meyveli ağacın çiçek açması şaşırttı
    22. Samsun'daki sağanak
    23. Başkentte el sanatları şöleni
    24. Aydın’da 9 metre 17 santim uzunluğunda..
    25. Kim Jong'dan korkutan hamle! Aynı anda..
    26. MSB açıkladı: Pençe 3 Harekatı başladı
    27. MSB: "Pençe-3, hudut güvenliğini..
    28. Terme’de taşkın seferberliği
    29. Irak'ın kuzeyindeki Sinat-Haftanin..
    30. İzmir'de belediye başkanının makam..
    Türkiye'ye savaş açan darbeciye büyük şok! Askerleri teslim oldu
    Türkiye'ye savaş açan darbeciye büyük şok! Askerleri teslim oldu
    İyi Parti’nin sözcüsünden gündemi sarsan çıkış! ‘Mansur Yavaş da görevden alınmalı’
    İyi Parti’nin sözcüsünden gündemi sarsan çıkış! ‘Mansur Yavaş da görevden alınmalı’
    Hidayet Türkoğlu'ndan binlerce beğeni alan "Rasim Ozan" mesajı!
    Hidayet Türkoğlu'ndan binlerce beğeni alan "Rasim Ozan" mesajı!
    Oktay Vural'dan çok konuşulacak sözler: Bunlar gerçek olabilir mi?
    Oktay Vural'dan çok konuşulacak sözler: Bunlar gerçek olabilir mi?
    Abdullah Gül sessizliğini bozuyor! Kayyım kararı sonrası o şehirde miting düzenleyecek
    Abdullah Gül sessizliğini bozuyor! Kayyım kararı sonrası o şehirde miting düzenleyecek

    Günün Karikatürü

    24 Ağustos 2019
    KKTC için yeni dönem! Monaco modeli geliyor
    KKTC için yeni dönem! Monaco modeli geliyor
    Böyle vahşet görülmedi! İkisi ortadan bölünmüş, birinin başı kesilmiş...
    Böyle vahşet görülmedi! İkisi ortadan bölünmüş, birinin başı kesilmiş...