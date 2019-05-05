Hollanda Kupası'nda zafer Ajax'ın
- Ajax, finalde Willem II'yi 4-0 yenerek kupanın sahibi oldu05 Mayıs 2019 Pazar 21:12
İSTANBUL (AA) - Hollanda Kupası finalinde Willem II'yi 4-0 yenen Ajax, kupayı müzesine götürdü.
Rotterdam kentindeki De Kuip Stadı'nda oynanan final karşılaşmasında Willem II ile Ajax karşılaştı.
Karşılaşma boyunca üstün bir oyun sergileyen Ajax, 38. dakikada Daley Blind, 39 ve 67. dakikalarda Klaas-Jan Huntelaar, 76. dakikada Rasmus Nissen Kristensen'in attığı gollerle 4-0 galip geldi ve kupanın sahibi oldu.
Ajax, Hollanda Kupası'nı 19. kez kazanma başarısı gösterdi.
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