Hollanda Kupası'nda zafer Ajax'ın - Ajax, finalde Willem II'yi 4-0 yenerek kupanın sahibi oldu



İSTANBUL (AA) - Hollanda Kupası finalinde Willem II'yi 4-0 yenen Ajax, kupayı müzesine götürdü. Rotterdam kentindeki De Kuip Stadı'nda oynanan final karşılaşmasında Willem II ile Ajax karşılaştı. Karşılaşma boyunca üstün bir oyun sergileyen Ajax, 38. dakikada Daley Blind, 39 ve 67. dakikalarda Klaas-Jan Huntelaar, 76. dakikada Rasmus Nissen Kristensen'in attığı gollerle 4-0 galip geldi ve kupanın sahibi oldu. Ajax, Hollanda Kupası'nı 19. kez kazanma başarısı gösterdi.





Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.