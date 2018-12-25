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Hokkabazlar çark etti

Tetikçi Halk TV'de katıldıkları programda ahkâm kesip darbe çığırtkanlığı yapan Metin Akpınar ve Müjdat Gezen, savcı karşısında çark ederek sözlerinin çarpıtıldığını iddia etti.

25 Aralık 2018 Salı 09:56

Halk TV’deki programda darbe çığırtkanlığı yapan oyuncu Metin Akpınar ile Müjdat Gezen çark etti. Haklarında soruşturma başlatılan Akpınar ile Gezen, savcı karşısında “U” dönüşü yaptı. Akpınar, “Kim Rusya’ya döndüyse iktidardan gitti. Adnan Menderes randevu aldı, ihtilal oldu. Bakalım darısı kimin başına” şeklindeki ifadelerinin çarpıtıldığını iddia etti. Gezen ise “Bak Recep Tayyip Erdoğan haddini bil” sözlerini mizah amaçlı söylediğini öne sürdü.

Kaçamayacaklar!

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, “Türkiye Cumhuriyeti Devleti Cumhurbaşkanını hedef alarak hakaret içerikli sözler söyleyip darbe ve ölüm tehdidinde bulundukları yönünde haberler yer aldığının tespiti üzerine” Akpınar ve Gezen hakkında önceki gün soruşturma başlatmıştı. İki darbe çığırtkanı, dün sabah saatlerinde polis eşliğinde evlerinden alınarak ifadeleri alınmak üzere Anadolu Adalet Sarayı’na getirildi. Akpınar ve Gezen, buradaki ifadelerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İki hokkabaz hakkında, haftada bir gün en yakın polis merkezinde imza atma ve yurt dışına çıkış yasağından oluşan adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasına hükmedildi.

Akpınar ile Gezen’in ‘Halk Arenası’ programında yaptıkları skandal açıklamaları Akit’e değerlendiren Yönetmen Mustafa Ablak ise, şöyle konuştu: “Sanat adına halkı yozlaştıran insanların becerisizliklerini perdelemek adına ilk başvurdukları yafta insanlara faşist damgası vurmaktır. Bu artık çok klişe olmuş bir damgadır. Bunların artık dönüp kendilerine bakmaları gerekiyor. Demokrasiden bahsediyorlar ama halkın oyuyla iktidara gelmiş, askeri darbelere karşı olan bir insana kalkıp faşist diyorsa bu bir kaçamaktır. Kendi ayıplarını gizlemek için son derece ideolojik yaklaşımdır.

Asıl faşist kendileri

Sanatın toplumun daha iyi noktalara gelmesi için yapıldığını, sanatçının da bu hedefe yönelik çalışan insan olduğunu vurgulayan Yönetmen Ablak, şöyle devam etti: “Ama bu insanlar sanat yapmıyorlar aksine faşizm yapıyorlar. Çünkü ‘biz toplumun faydasına değil problem çıkarmak için buradayız’ diyorlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan kendi zihniyetlerinden olsaydı onu dünyanın en müthiş insanı olarak lanse ederlerdi. Bu insanlarda ikiyüzlülük var. Her şeye sadece ideolojik yaklaşıyorlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı faşist göstermek, insani veya toplumsal bir yorum değildir. Aksine topluma yapılan bir hakarettir.

Atatürk Üniversitesi Öğr. Üy. Prof. Dr. Yüksel Özdemir de, “Bu söylemler bilinçli sarf edilmiş ve halkı galeyana getirerek sokağa taşımak ve darbeye zemin hazırlamak için kurgulanmıştır” dedi.

“Gezi” kafalılar

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Türkiye’nin gelişmesine yönelik katkılarını hazmedemeyenler darbeye ve sokağa umut bağlıyor. Sanatın sanatçılığın arkasına saklanarak darbecilik yapılamaz. Vatandaşın sanat ve sanatçıya değer verdiğini bildikleri için bu kavramların arkasına siper olarak saklanıyorlar. Akpınar ve Gezen’in konuşmalarının sahadaki yansıması Gezi protestolarıdır. Ülkede kaos ortamı oluşturmak için yeniden harekete geçtiklerini görüyoruz.

Bu millet kabul etmez

Geçmişteki darbe senaryolarının aynen sahnelendiğine değinen Özdemir, şunları ifade etti: “Sanatçıları kullanarak kitleleri sokağa dökme amacı güdülüyor. Gezen ‘Ey Tayyip Erdoğan benden korkmayın’ diyor. Tayyip Erdoğan ‘benden korkun’ mu diyor? Seyirciler de alkışlıyor. Sokağa mesajdır bu. Basın yoluyla kitleleri sokağa dökmeye çalışan bir harekettir bu. Akpınar’ın söylemleri ise direkt olarak Menderes’in akıbetine vurgu yapılmasıyla verilmek istenen mesaj açık ve nettir. Millet de hukuk da bunu kabul etmez.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 25 Aralık 2018 Salı 09:56
  1. Halk TV
  2. darbe çığırtkanlığı
  3. Metin Akpınar
  4. Müjdat Gezen
  5. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı
  6. Anadolu Adalet Sarayı
  7. Akit
  8. Yönetmen Mustafa Ablak
  9. Cumhurbaşkanı Erdoğan
  10. Atatürk Üniversitesi Öğr. Üy. Prof. Dr. Yüksel Özdemir

YORUM YAZ

  • haydahayda12 dk önce
    asın bu i.ne leri,,,
  • dallamadallama30 dk önce
    İşte bu ülkenin adalet "düz-eni" bunların çark ettiklerini sorgu hakimi bilmiyor çok masum. Fırıldak adaleti böyle olur işte. Herifer hem lafı çaktılar hemde paçayı sıyırdılar ikisininde... tebrik ediyorum. Fakat en çok komik adalet sistemini.. tebrik ediyorum. Nasılsak öyle yenetiliyoruz aferin bize, böyük türkiye böyle olur. Bırak bu ayakları la kimi gandırıyong?
  • ServetServet32 dk önce
    Yalancı ...

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