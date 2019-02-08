Hokey: Avrupa Şampiyonlar Ligi Trophy - Gaziantep Polisgücü: 5 - Amiens: 2



ZAGREB (AA) - Gaziantep Poligücü, Avrupa Şampiyonlar Ligi Trophy'de A Grubu'ndaki ikinci maçında Fransa'nın Amiens takımını 5-2 yendi. Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'deki Zelina Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda Gaziantep ekibi, Fransa temsilcisiyle karşılaştı. İlk yarısı 2-2 tamamlanan maçın ikinci yarısında oyunda üstünlüğü ele geçiren Gaziantep Polisgücü, parkeden 5-2 galip ayrıldı. Karşılaşmayı Türkiye'nin Zagreb Büyükelçisi Babür Hızlan, Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Sadık Karakan ve Gaziantep Polisgücü Kulübü Başkanı Mehmet Kaplan da izledi. Gruptaki ilk maçında Danimarka'nın Soerbymagle takımını 12-2 yenen Gaziantep Polisgücü, böylece 2'de 2 yaptı. Gaziantep Polisgücü, gruptaki son maçında yarın İngiltere'nin East Grinstead takımıyla karşılaşacak.



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