Hokey: Avrupa Şampiyonlar Ligi Trophy - Gaziantep Polisgücü: 12 - Soerbymagle: 2



ZAGREB (AA) - Gaziantep Poligücü, Avrupa Şampiyonlar Ligi Trophy'deki ilk maçında Danimarka'nın Soerbymagle takımını 12-2 yendi. Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'teki Zelina Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonun ilk gününde Gaziantep ekibi, Danimarka temsilcisiyle karşılaştı. Maça etkili başlayan Türkiye temsilcisi, maçın ilk yarısını 5-1 önde kapattı. Etkili oyununu ikinci yarıya da taşıyan Gaziantep Polisgücü, parkeden 12-2 galip ayrıldı. Karşılaşmayı Türkiye Hokey Federasyonu Sadık Karahan ve Gaziantep Polisgücü Kulübü Başkanı Mehmet Kaplan da izledi.

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