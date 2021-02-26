Hocalı katliamı nedir? Hocalı nerede? Hocalı katliamı ne zaman oldu?

Hocalı katliamı anma gününün olması nedeniyle gündemde yerini aldı. Ermeniler, Azerbaycan Hocalı’da çocuk, kadın ve yaşlı ayırt etmeden katliam gerçekleştirdiler. Başsavcılık verilerine göre 106'sı kadın, 70'i yaşlı, 63'ü çocuk olmak üzere toplam 613 savunmasız Azerbaycan vatandaşı katliamda hayatını kaybetti. Peki Hocalı katliamı ne zaman oldu? Hocalı katliamı nasıl oldu?

Vahşi Ermenilerin, Hocalı halkına karşı yaptığı bu taarruz 26 Şubat 1992 tarihinde gerçekleşti.

Hocalı katliamı nasıl oldu?

Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla beraber Azerbaycan'a karşı toprak iddiasında olan ve bu doğrultuda saldırıya geçen Ermeniler, 1991 yılının son günlerinde abluka altına aldıkları, bölgenin tek havaalanının olduğu yer ve stratejik olarak önemli olan Hocalı'yı işgal etmek için hareket etti.

Ermeniler, aylarca devam eden saldırılarını 25 Şubat 1992 tarihinde daha vahşice gerçekleştirdi.

Savunmasız sivilleri toplu olarak katlederek, esirlere işkence yaparak 20. yüzyılın en kanlı katliamlarından birini Ermeniler gerçekleştirdi.

Azerbaycan Başsavcılığın verilerine göre, daha önce 7 bin kişinin yaşadığı Hocalı'da sivil olan 106'sı kadın, 70'i yaşlı, 63'ü çocuk olmak üzere 613 Azerbaycan vatandaşı vefat etti. Gerçekleşen katliamdan 487 kişi ise ağır yaralı olarak kurtuldu, Ermeni güçleri 1275 kişiyi esir aldı, bunların 150'sinden bugüne kadar hiçbir haber alınamadı. Hocalı'da yaşanan bu felaket yüzünden Azerbaycan devletinin maddi zararı ise 170 milyon dolar oldu.,

Hocalı'da yaşananlar, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin 22 Nisan 2010 tarihli kararında, savaş suçları veya insanlık aleyhine suçlarla eşdeğer eylemler olarak görülüyor.

Bu zamana kadar 15 ülkenin parlamentosu ve ABD'nin 16 eyaletinin meclisi Hocalı'da yaşananları kınayan ve soykırım olarak gören kararlar kabul etti.