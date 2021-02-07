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Yaşam HIZRAY nereden geçecek?
Yaşam

HIZRAY nereden geçecek?

Hızray durakları güncel | Büyük şehirlerde trafik vatandaşlar için büyük bir sorun. Bu sebeple özellikle İstanbul’da raylı sistemler büyük önem taşıyor. İstanbul’da yeni bir hattın açılması planlanıyor. Beylikdüzü ile Sabiha Gökçen Havalimanı arasını 1 saate düşürecek olan proje merak edilmeye başlayacak? Peki, HIZRAY durakları nerede olacak? HIZRAY, Marmaray’a nasıl aktarma yapacak? Hızray güzergah

Yeniakit Publisher
2021-02-07 17:49:00 -
HIZRAY nereden geçecek?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ‘Raylı Sistemlerde Büyük Hamle’ toplantısı düzenledi. Söz konusu toplantıda Beylikdüzü ile Sabiha Gökçen arasını bir saat indirecek olan HIZRAY hakkında da bilgi verildi. Peki, HIZRAY nereden geçecek?

HIZRAY nereden geçecek?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Raylı sistemler hamlemizde iki yeni ve büyük hattı daha projelendirip 2021 içinde ihaleye çıkmak üzere hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Bunlardan ilki, toplam nüfusu yaklaşık 3,2 milyona ulaşan Beylikdüzü – Esenyurt- Avcılar-Küçükçekmece ve Bahçelievler ilçelerinin kent merkezine hızlı ve konforlu bir şekilde ulaştırılmasını hedeflediğimiz Beylikdüzü – Esenyurt – Sefaköy – İncirli Metro Hattı’dır. Hattın İncirli – Sefaköy arasının yapımı ise 2018 yılında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na devredilmiştir. İstanbul’u doğu batı aksında bir baştan diğer başa kat edecek ikinci raylı sistem hattımız ise HIZRAY olacak. HIZRAY, Beylikdüzü, Esenyurt, Avcılar, Küçükçekmece, Bağcılar, Esenler, Bayrampaşa, Gaziosmanpaşa, Eyüp, Kağıthane, Beşiktaş, Üsküdar, Ümraniye, Ataşehir, Sancaktepe, Sultanbeyli, Pendik dahil 17 ilçede yaşayan İstanbulluların hayatını kolaylaştıracak” dedi.

İmamoğlu, “İstanbul’da metro hatlarında ortalama hız 35 kilometreyken toplu taşıma sisteminde bu hız ortalama 20 kilometreye düşüyor. HIZRAY’da hedeflediğimiz ortalama hız ise 70-80 kilometre arası olacak. Beylikdüzü-Sabiha Gökçen arası 1 saate düşecek. HIZRAY’ın işletmeye alınmasıyla günde 1 milyon yolcu taşıyacağını öngörüyoruz. Yapım ve metro araçları dahil toplam maliyeti 6 milyar dolar olacağı hesaplanan bu hattın finansmanı için kamu-özel işbirliği gibi karma modeller öngörmekteyiz. Ön tasarım ve fizibilite çalışmasını 2020 yılı sonunda başlattığımız HIZRAY projesinin 2021 projesini tamamlamayı hedefliyoruz” dedi.

Projede durak detayları yıl sonunda belli olacak. Ancak Hızray’ın Sabiha Gökçen, Kartal, Maltepe, İmes, Ataşehir, Altunizade, Mecidiyeköy, Alibeyköy Otogar, Kirazlı, Halkalı güzergahında olması bekleniyor.

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