'Hizmet sırası bizde' dedi! Ünlü sanatçı Şükriye Tutkun'dan AK Parti'den milletvekili adaylığı açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hitaben "Birlikte Türkiye'yiz" şarkısını yapan sanatçı Şükriye Tutkun, AK Parti'den milletvekilliği adaylığına talip olduğunu duyurdu. Yıllardır vekillik tekliflerinden uzak durduğunu belirten Tutkun, "Artık hizmet etme sırası bizlerde diye düşünüyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hitaben "Birlikte Türkiye'yiz" şarkısını yapan ünlü şarkıcı Şükriye Tutkun, AK Parti'den milletvekili olmaya yeşil ışık yaktı.

"Hizmet etme sırası bizlerde"

Tutkun, konuyla ilgili Twitter hesabında bir takipçisinin paylaşımı üzerine yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bana duyduğunuz güvene sevgiye minnettarım. Yıllardır hep uzak durdum vekillik tekliflerinden. Ama artık hizmet etme sırası bizlerde diye düşünüyorum. Zira bugüne kadar ne anamız ne babamız ne akrabalarımız, sadece Devlet Babamız sahip çıktı tüm yetimlere. Şimdi sıra bizde."