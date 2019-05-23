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Hızlı saç uzatma yöntemleri

Saçlarımızı kısa kestirmek için verdiğimiz ani kararlar sonucunda pişmanlık yaşamışızdır. Bir süre o kısa saçı kullanmak iyi hoş da yeniden uzatmak için ne yapılmalı?

23 Mayıs 2019 Perşembe 16:08
Hızlı saç uzatma yöntemleri

Saçlarımız, keratin bağlarının sık şekilde dokunması sonucunda meydana gelirler. Aynı şekilde tırnaklarımızda keratinin bir ürünüdür. Öncelikle keratin bakımından bir eksiğinizin olmadığını kontrol edin. Saçlarınıza keratine dair maskeler yapacağınız gibi içeriden verdiğiniz destek daha fazla katkı sağlayacaktır. Size uygun keratin kapsüllerini eczanecinizin yardımıyla bulabilirsiniz.

Bir diğer etken de kolajendir. Kolajen eksiğini keratin gibi hem iç hem dıştan destekleyebilirsiniz. Dışarıdan kolajeni destekleyici en etkili yöntem soğan suyudur. 

Hem içerden hem dışardan destek olacak bir diğer üründe yeşil çaydır. Sabah aç karnınıza düzenli olarak tüketeceğiniz yeşil çay içeriğindeki vitaminler vücudunuza ve de saçlarınıza yarar sağlayacaktır.

Bunların dışında saçlarınızın parlaklığını ve saç derinizdeki mikropların ölmesine yardımcı bir üründe doğal sirkelerdir. Durulama suyunuza karıştırdığınız takdirde farkı göreceksiniz. 

Saç uzatma evresinde saç uçlarınızın da sağlıklı olması gerekir. Bunun için aloe vera maskesi harika bir çözüm getirecektir. Yapıcı ve onarıcı yapısı sayesinde hem saç uçlarınızı hem de saç diplerinizi besler.

Ekstra olarak saçlarınızı düzenli taramak, kan dolaşımını tetikleyeceği için saç oluşumlarına ve saç uzamasına sebep olacaktır. Hemen etkisini göremesenizde bir süre sonra saçlarızın yoğunlaştığını fark edeceksiniz.

Yaptığınız bütün işlemler için saçlarınızı karıştırmadan, yumuşak hareketlerle canlandırmalısınız. İçeride aldığınız desteklerin etkisi için de etki eden vitamini çürütmemesi adına çok yemek yememeye çalışın.,

Sağlıcakla kalın..

 

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Haber Tarihi: 23 Mayıs 2019 Perşembe 16:08
  1. Saç uzatma yöntemi
  2. saç uzatma yöntemleri
  3. saç nasıl hızlı uzar
  4. hızlı uzayan saç
  5. saçlar nasıl hızla uzar
  6. saçlar neden dökülür
  7. saçlar nasıl canlanır
  8. Saçkıran'da dökülen saçlar yeniden çıkar mı?

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