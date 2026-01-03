  • İSTANBUL
Son Haberler

İran'dan Trump'a savaş ilanı gibi yanıt: "ABD üsleri meşru hedefimizdir!"

Türkiye küresel barışta kilit rol üstleniyor Uslu: Türkiye barış için sahada ve masada

Dünya 8,2 milyarı aştı: En kalabalık şehir artık Tokyo değil!

Avcılar Belediyesi'nden 43 bin şişelik alkol ihalesi: CHP zihniyeti yine şaşırtmadı!

İsrail'i ayakta tutan ünlü kişiler: 1. Sırada öyle bir isim var ki... O Yahudilerin nefreti ayyuka çıktı

İstanbul’da sokak ortasında infaz! 2 ölü, 1 ağır yaralı

Terör örgütü SDG'de büyük deprem: Binlerce gizli belge ve ortaya çıktı! Kandil’in kirli şeması ortalığa saçıldı!

Bayrampaşa Belediyesi'nde rüşvet operasyonu: Ünlü baklavacı Süleyman Köşkeroğlu tutuklandı

Göz altı morluğu neden olur, kalıcı çözüm var mı?

Milyar dolarlık dev ihracat! Tarım, gıda ve içecek ihracatı: Irak, Almanya, Amerika Türkiye’nin kapısını çaldı
Gündem Hızlı kargoda yeni dönem: Ağırlık ve tutar limitleri artırıldı
Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Hızlı kargoda yeni dönem: Ağırlık ve tutar limitleri artırıldı

Posta ve hızlı kargo ile taşınan eşyalarda gümrük işlemleri güncellendi; ağırlık ve parasal üst limitler artırılırken, şirketler artık gümrük müşaviri bulundurmak zorunda.

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan "Posta ve Hızlı Kargo Yoluyla Taşınan Eşyanın Gümrük İşlemlerine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Posta ve hızlı kargo şirketlerinin gümrük işlemlerinin takibi ve sonuçlandırılması için bünyelerinde en az iki gümrük müşaviri istihdam etmeleri veya en az iki gümrük müşavirinin görev yapmış olması ya da asgari iki gümrük müşaviri görevlendirilmek üzere bir gümrük müşavirliği şirketiyle sözleşme yapmış olması gerekiyor.

Düzenleme kapsamında hızlı kargo taşımacılığında geçerli olan ağırlık limiti brüt 300 kilogramdan 600 kilograma yükseltildi. Bu gönderiler için uygulanan parasal üst sınır ise bin 500 eurodan 3 bin euroya çıkarıldı.

Tepki çeken görüntü! Kargoyu kapıya bırakmadı, bahçeye fırlattı

Kargoda kaçak sigara kavgası: müdür öldürüldü

Almanya’da geniş yankı uyandıran bir sosyal medya paylaşımı! Türkiye küllerinden doğdu Almanya bürokrasiye gömüldü
Almanya’da geniş yankı uyandıran bir sosyal medya paylaşımı, Türkiye’nin devasa deprem felaketi sonrası sergilediği eşsiz başarıyı gözler ön..
Bağdat Caddesi’nde "S Class" vurgun: 11 milyar lira ile sırra kadem bastı!
İstanbul Kadıköy'de lüks otomobillerin sergilendiği ünlü bir galeri, cumhuriyet tarihinin en büyük dolandırıcılık iddialarından biriyle sars..
Bir zamanlar ünlü kulüpleri çalıştırıyordu! İş bulamayan teknik direktör McDonald's'ta işe başladı!
Daha önce Werder Bremen, Hertha BSC, AO Kavala, Ingolstadt, Oldenburg, VfL Osnabrück ve Holstein Kiel gibi kulüplerde görev alan teknik dire..
