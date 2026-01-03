Hızlı kargoda yeni dönem: Ağırlık ve tutar limitleri artırıldı

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan "Posta ve Hızlı Kargo Yoluyla Taşınan Eşyanın Gümrük İşlemlerine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Posta ve hızlı kargo şirketlerinin gümrük işlemlerinin takibi ve sonuçlandırılması için bünyelerinde en az iki gümrük müşaviri istihdam etmeleri veya en az iki gümrük müşavirinin görev yapmış olması ya da asgari iki gümrük müşaviri görevlendirilmek üzere bir gümrük müşavirliği şirketiyle sözleşme yapmış olması gerekiyor.

Düzenleme kapsamında hızlı kargo taşımacılığında geçerli olan ağırlık limiti brüt 300 kilogramdan 600 kilograma yükseltildi. Bu gönderiler için uygulanan parasal üst sınır ise bin 500 eurodan 3 bin euroya çıkarıldı.