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Hızır Reis Kız İ.H.L Bağcılar'ın gözdesi olma yolunda

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sınavla öğrenci alan okullar kategorisine dâhil edilen Bağcılar'daki Hızır Reis Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, tercih sürecinde öğrencilerin yoğun ilgisini çekti.

11 Temmuz 2018 Çarşamba 12:51
Hızır Reis Kız İ.H.L Bağcılar'ın gözdesi olma yolunda

2018-2019 eğitim öğretim döneminde 90 öğrenci alacak olan Hızır Reis Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi; 30 kişilik sınıfları, zengin kütüphanesi, modern konferans salonu, 400 kişilik yemekhanesi, açık-kapalı spor salonu, bilişim atölyesi, okçuluk-tekvando vs spor alanları, mescid-sohbet odaları, hat-ebru-kaligrafi gibi sanat atölyeleri ile dikkatleri üzerine çekiyor. Tecrübeli eğitim kadrosu ile yeni sezona hazırlanan kurum, proje okulu olmanın da getirdiği güç ve heyecan ile çocukları aydınlık bir geleceğe hazırlamayı hedefliyor.

Lise tercihlerinin devam ettiği günlerde Bağcılar’ın en çok konuşulan okulları arasında gösterilen Hızır Reis Kız İ.H.L; akademik başarı ve mesleki gelişmişlik düzeyinin yanında sosyal ve kültürel faaliyetler, geziler, konferans-panel ve seminerler ile çeşitli sosyal sorumluluk projeleri ile de adından söz ettiriyor. Okulu tercih eden öğrenciler istekleri doğrultusunda, her gün sabah 07:00’de başlayan ve Bağcılar Müftülüğü işbirliğinde devam eden hafızlık eğitimine de katılabilmekte.

Okul hakkında bilgi veren Müdür Zöhre Yılmaz, “Öğrencilerimiz günlük programlarının içeriğini oluşturan dersleri, en fazla 30 kişilik ferah ve nezih eğitim ortamlarında öğrenirler. ‘Öğrencilerimiz evladımızdır’ düsturu ile hareket ederek her şeyden önce onların güvenli ve temiz bir ortamda eğitim almalarını esas alırız. Başarıyı sadece akademik ölçekte değerlendirmeyiz. Akademik başarı bizim için önemli olmakla birlikte tek başına yeterli değildir. Bundan ötürü;  öğrencilerimizin ders başarısının yanında, temel erdemlerle donanmış, milli ve manevi değerlerine bağlı, dindar,  sosyal-kültürel yönden kendini gerçekleştirmiş bilinçli nesiller olarak yetişmesini de hedefleriz. Okulda gün içerisindeki faaliyetlerimizin temel noktaları, başarılı bir akademik gelişim ile temel erdemlerdir..” ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 11 Temmuz 2018 Çarşamba 12:51
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