Hitit Seramik iflas etti: 300’den fazla çalışan tasfiye sürecine girdi

Türkiye'nin en büyük seramik üreticilerinden biri olan ve yeniden konkordato talebinde bulunan Hitit Seramik için mahkemeden kötü haber geldi. Mahkeme bu talebi kabul etmedi ve şirketin iflasına karar verdi. 300'den fazla kişinin çalıştığı şirket tasfiye sürecine girecek.

2025'İN BAŞINDA KONKORDATO İLAN ETTİ

2017’de vefat eden İbrahim Hızal’ın 40 yıl önce temelini attığı Hitit Seramik AŞ, bu yılın başında darboğaza girdi. Baba Hızal’ın vefatı sonrası şirketlerin yönetimini eşi ve çocukları devraldı.

Mali darboğaz aşılamayınca İbrahim Hızal Holdin AŞ, Hitit Seramik AŞ ve Beril Seramik Hammaddeleri AŞ ile bu şirketlerin hissedarları Sevgi Hızal ile kızları Beril Hızal ve Eylül Nehir Hızal için konkordato talebinde bulunuldu.

İLK 4 AYDA 72 MİLYON ZARAR OLUŞTU

Şirket hakkında İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi 3 ay geçici mühlet verdi ama şirketin 2025 yılında 92 milyon liralık kar elde edilmesi beklenirken yılın ilk 4 ayında 72 milyon liralık zarar oluştu.

300'DEN FAZLA KİŞİ ÇALIŞIYOR

Mahkeme şirketle ilgili son kararını açıklamada ve 300’den fazla kişinin çalıştığı Hitit Seramik AŞ için iflas kararı verildi. Şirketin borcunun ise 1.5 milyar lira seviyesinde olduğu anlaşıldı. Aynı karar Beril Seramik Hammaddeleri AŞ için de verildi. Mahkeme, İbrahim Hızal Holding AŞ ile Sevgi Hızal Beril Hızal ve Eylül Nehir Hızal’a yönelik verilen geçici mühlet kararını da kaldırdı. Böylelikle anılan şirket hacizlere karşı korumasız duruma geldi.