Histeroskopi nedir? Histeroskopi ve HSG arasındaki fark

Kadın sağlığının korunmasında son derece önemli bir işlem olan histeroskopi, bebek sahibi olma ya da jinekolojik problemlerden kurtulmak için öne çıkan bir yöntemdir. Uygulamanın bu konuda uzman doktorlar tarafından, doğru merkezlerde yapılması gerekmektedir.

Histeroskopi nedir?

Histero ve Skopi olmak üzere iki kelimeden oluşan Histeroskopi, rahim ve görüntüleme kelimelerinden oluşmuştur, halk arasında vajinal kamera da denilen özel optik bir cihazla rahim ağzından girilerek rahim içinin ve tüplerin rahime açılan kısmının kamera yardımıyla değerlendirilmesi işlemine verilen isimdir. Histeroskopi tanısal (Diagnostik) ve tedavi (operatif) olmak üzere iki amaçla kullanılmaktadır.

Histeroskopi neden yapılır?

Bu yöntem ile teşhisi konacak ve tedavisi sağlanacak bazı sorunlar şunlardır;

• Ağır adet dönemleri

• Adet düzensizliği

• Tekrarlayan gebelik durumları

• Miyom ve poliplerin varlığı

• Menopoz sonrasında kanama

• Rahimde yapışıklık ve perde bulunması

• Gebeliğe engel olan etkenler

• Fallop tüplerinde tıkanıklık

Hsg nedir?

Rahim problemlerini teşhis etmek için diagnostik histeroskopi kullanılır. Tanısal histeroskopi, histerosalpingografi (HSG) gibi diğer testlerin sonuçlarını doğrulamak için de kullanılır. HSG uterus ve fallop tüplerini kontrol etmek için kullanılan bir X-ışını boyama testidir.

Histeroskopi ve HSG arasındaki fark

Histeroskopi ise rahim ağzından rahim içine girilerek rahim içinin kamera ile incelenmesi yöntemidir. HSG'de sorun bulunduğunda histeroskopi yapılarak tanı doğrulanır. Bu aşamada uterus septumu ("perde") cerrahi bir işlemle çıkarılabilir, hamile kalmaya engel olduğu düşünülen polipler varsa temizlenebilir.

Histeroskopi ne zaman yapılır?

Histeroskopi yöntemi ile ilgili cevabı merak edilen sorulardan biridir. Histeroskopi doğum ya da kadın hastalıkları doktorunun muayenesinin ardından gerekli hallerde karar verilen bir yöntemdir. Gebelik durumu olmayan her kadının yaptırmasında bir sıkıntının olmadığı bu yöntem, belli bir hafta içinde uygulanır.