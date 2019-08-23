0553 313 94 23

Hisarcık’ta Çok Amaçlı Spor sahaları hizmete girdi

Spor Toto Teşkilat Başkanlığı tarafından Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde yapımı tamamlanan basketbol ve voleybol sahası ile tenis kortunun hizmete sunulduğu bildirildi.

23 Ağustos 2019 Cuma 11:51
Hisarcık’ta Çok Amaçlı Spor sahaları hizmete girdi

Spor Toto Teşkilat Başkanlığı tarafından Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde yapımı tamamlanan basketbol ve voleybol sahası ile tenis kortunun hizmete sunulduğu bildirildi.


Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı tarafından 4 ay önce yapımına başlanan Karşıyaka Mahallesinde bulunan Gençlik Parkına Basketbol ve voleybol sahaları ile Esire Termal Turizm Merkezine tenis kortu sahasının tamamlanarak halkın hizmetine sunulduğunu söyledi.


Spor Toto Teşkilatı tarafından yüzde yüz hibe ile 212 bin 736 TL’ye ihale edilerek yapımı tamamlanan çok amaçlı spor sahalarının ilçeye hayırlı olmasını dileyen Çalışkan, “Bu tesislerin ilçemize kazandırılması noktasında desteklerini esirgemeyen Spor Toto Teşkilat Başkanlığına çok teşekkür ediyorum” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 11:51
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hintli gazeteciler, Bodrum’u anlatacak
    1. Hintli gazeteciler, Bodrum’u anlatacak
    2. YouTube'da Hong Kong protestolarıyla..
    3. Galatasaray Belhanda’dan yoksun çalıştı
    4. Atakum’da ’Kadın Emeği Festivali’
    5. Kadınlar bu hastalığı ertelemeyin
    6. Umre ziyareti için kayıtlar başladı
    7. Döviz kurları
    8. Çekirdeksiz kuru üzümde 10 TL üretici..
    9. Seydişehir’de belediye personeline..
    10. Enez'de 40 düzensiz göçmen yakalandı
    11. Gümrük muhafaza ekiplerinin..
    12. Yeni Malatyaspor, Afriyie Acquah ile..
    13. Fedai Baran kimdir? Emine Bulut'u..
    14. Batı Şeria'daki patlamada 3 İsrailli..
    15. CHP'de sular durulmuyor! Yeni fotoğraf..
    16. TUDER Genel Başkanı Okul servis..
    17. İlçe Başkanı Var’dan Rektör Uysal’a..
    18. Yerli Ürün Pazarı her Cumartesi..
    19. Beşiktaş'tan transfer bombası Adrien..
    20. İtalyan genç Müslümanlığı seçti
    21. Ataşehir Belediyesi’nin ders ve etüt..
    22. ADÜ’lü Berkay, milli takıma davet..
    23. Fenerbahçe için flaş Kameni iddiası!
    24. Tasarladıkları İHA'yla TEKNOFEST'te..
    25. Galatasaray, Konyaspor maçı..
    26. Karacoşkun’un Mercidabık Zaferi Mesajı
    27. Güvenlik güçlerine yerli yeni milli..
    28. Türkiye doğal afet riski taşıyan..
    29. Emir Ömer Bozdağ, Güreş Milli Takımı..
    30. Uzmanlar son gelişmeleri..
    Ahmet Türk o görüşmeyi açıkladı! Kemal Kılıçdaroğlu'na sert çıktı
    Ahmet Türk o görüşmeyi açıkladı! Kemal Kılıçdaroğlu'na sert çıktı
    Kurtlar Vadisi ve Diriliş'te görülen, "Ak Sakallı" veya "Ak Saçlılar" diye bir teşkilat var mı? Dilipak'tan bomba yazı
    Kurtlar Vadisi ve Diriliş'te görülen, "Ak Sakallı" veya "Ak Saçlılar" diye bir teşkilat var mı? Dilipak'tan bomba yazı
    Gündemi sarsacak ifadeler! Kılıçdaroğlu, Demirtaş ve İmamoğlu'nun eşlerinin buluşmasındaki ABD detayı
    Gündemi sarsacak ifadeler! Kılıçdaroğlu, Demirtaş ve İmamoğlu'nun eşlerinin buluşmasındaki ABD detayı
    Sürpriz Katar kararı! 1.8 milyar dolara mal olacak
    Sürpriz Katar kararı! 1.8 milyar dolara mal olacak
    TOMA 'sık hadi' diyen terör sevicinin ricasını kırmadı
    TOMA 'sık hadi' diyen terör sevicinin ricasını kırmadı

    Günün Karikatürü

    23 Ağustos 2019
    İYİ Parti'den kayyımla ilgili yeni açıklama! Hükümete çağrı yaptılar
    İYİ Parti'den kayyımla ilgili yeni açıklama! Hükümete çağrı yaptılar
    Sıkı destek vermişti, ters köşe oldu! Ömer Turan’dan İmamoğlu’na HDP tepkisi
    Sıkı destek vermişti, ters köşe oldu! Ömer Turan’dan İmamoğlu’na HDP tepkisi