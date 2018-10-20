Hırsızlık hastalığı en çok kadınlarda görülüyor

Yani, içlerinde başedemedikleri bir “çalma dürtüsü” var.



Bu dürtüye “Kral dürtüsü” de deniyor. Çünki Fransız Kralı 4. Henri de bir kleptomanmış. Günümüzde milyarder ünlü film yıldızları arasında bile kleptomanlar var.

Almanya'da mağazalar son yıllarda güvenlik önlemlerini arttırıyor. Maksatları hırsızlık olaylarının önüne geçmek. Bunun için gizli kameralarla özel dedektiflere bir servet harcıyorlar. Avrupa'daki mağaza ve market hırsızlıklarını araştıran Center of Retail Research (RR) verilerine göre 16 ülkedeki yıllık hırsızlık bilançosu ortalama 30,7 milyar Euro.. Yaklaşık 70 milyar lira! Hırsızlık yapanlar kimler? Bu işi meslek haline getiren profesyoneller mi, yoksa sıradan vatandaşlar mı?

DAHA ÇOK KADINLAR

35 yaşında bir anne. Almanya’da yaşıyor. Marketlerden ruj, oje, kalem gibi ucuz eşyalar ve temizlik maddesi çalıyor. Şimdiye kadar hiç yakalanmamış.. “Değersiz de olsa, kafama takılanı çalmadan duramıyorum. Çaldıklarımı geri getirip yerine koyduğum bile oluyor.” diyor. M.D. ise 26 yaşında. Marketlerden o kadar çok şey çalmış ki, bunların sayısını kendisi de hatırlamıyor. Kocası doktor. Durumdan onun da haberi var; ama elinden bir şey gelmiyor. İlk başlarda, eşine “market” yasağı koymayı denemiş. Fakat, durum daha da kötüye gitmiş. Genç kadın, bu sefer de komşularının değersiz eşyalarını çalmaya başlamış.

ONLAR BİRER KLEPTOMAN

Onların derdi, kleptoman olmaları. Yani, içlerinde başademedikle bir “çalma dürtüsü” var. Bu dürtüye “Kral dürtüsü” de deniyor. Çünki Fransız Kralı 4. Henri de bir kleptomanmış. Milyarder ünlü film yıldızları arasında bile kleptomanlar var.

Uzmanlara göre, kontrol bozukluğundan kaynaklanan bir dürtü. Hasta, kafasına takılan düşünceye direnemiyor, hırsızlıktan önce giderek artan bir gerginlik, yaşıyor, hırsızlık esnasında ise büyük bir haz duyuyor. Kleptoman, bir yerde kumarbaza, alkol ve madde bağımlısına benzetilebilir. Hastalığa, erkeklere oranla kadınlarda daha sık rastlanıyor. Kadınlarda, çoğunlukla genç yaşlarda görülüyor.

Sigara sakız kozmetik

Avrupa'da olduğu gibi Türkiye'de de market hırsızlarının büyük bir bölümünü kleptomanlar oluşturuyor. Kleptomanların en çok çaldıkları eşyaların başında içecekler, kozmetik, sakız ve tütün mamulleri geliyor. Bu nedenle büyük marketlerin kasalara yakın dizayn ettikleri sigara, sakız vb. malzeme stantları da kleptomanlara karşı bir tedbir olarak ifade ediliyor.