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Hırsızlar bunu da yaptı! Camiyi soydular

Kastamonu merkeze bağlı Kuzeykent mahallesinde camiye giren bir hırsız, yardım paralarını ve bilgisayarı çaldı.

01 Eylül 2018 Cumartesi 23:06
Hırsızlar bunu da yaptı! Camiyi soydular

Kastamonu'da bir camiye giren hırsız, yardım kutsundaki parayı ve camiye ait dizüstü bilgisayarı çaldı.

Alınan bilgiye göre, Kuzeykent Mahallesi'nde bulunan Hacı Muzaffer Caferoğlu Camisi'ne giren hırsız, içeride bulunan cami yardım kutusundaki 370 lira ile dizüstü bilgisayarı çalarak kaçtı.

Camiye gelen imam, içeriden hırsızlık yapıldığını fark ederek durumu polise bildirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Haber Tarihi: 01 Eylül 2018 Cumartesi 23:06
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