Hırsız Baba Türbesi'ndeki son eksik de tamamlandı
CHP’nin Silivri’de kurduğu ve halk arasında ‘Hırsız Baba türbesi’ olarak ünlenen yolsuzluktan tutuklu Ekrem İmamoğlu’nun hücresinin birebir örneği, CHP’lilerin ziyaretçi akınına uğramaya devam ediyor. CHP’nin her olayda istismarını yaptığı Atatürk’ün portresinin de konulduğu ‘türbe’ye, bu kez Nutuk da konularak son eksiğin tamamlandığı görüldü.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk operasyonu kapsamında tutuklanarak görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu’nun Silivri’de devam eden yargılaması sürerken CHP de Ekrem İmamoğlu’nun Marmara Cezaevi’ndeki hücresinin birebir örneğini türbeye çevirerek sergiye açtı.
Sergilenen alanda, İmamoğlu’nun kaldığı hücreye benzer şekilde düzenlenen yaşam alanı ve CHP’nin yolsuzluk olayında bile istismara kalktığı Atatürk’ün posteri yer alıyor.
NUTUK DA KONULDU
Sergilenen hücreye son olarak Nutuk'un da konulduğu görüldü.
CHP tarafından paylaşılan videoda, Nutuk'un hücre maketi içerisinde yatak ve masaya konularak tek tek gezdirildiği ve kayda alındığı görüldü.
İmamoğlu'nun YouTube hesabı üzerinden cezaevindeki günlerine dair paylaşılan videoda İmamoğlu, cezaevinde Nutuk'u okuduğunu hatta üçüncü kez bitirdiğini söylemişti.
