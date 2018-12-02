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Hıristiyana çağrı

Rus feza pilotunun, “Göğe çıktım, fakat orada Tanrıya rastlamadım” sözü ilk bakışta dinle ne kadar alay anlamı taşırsa taşısın, gerçekte din ihtiyacının ters tarafından ortaya en kesin ifadesiyle çıkmasından başka bir şey değildir.

02 Aralık 2018 Pazar 14:43
Hıristiyana çağrı

Hıristiyanlık dünyasında yeni bir din devrimine büyük ihtiyaç vardır. Bu devrim, Yaratıcıyı tam bir tevhid ve tenzihle kabul etmekten başka ne olabilir? Yani İslam’a dönmekten, İslam’ın çağrısına uymaktan, bütün peygamberleri tanımaktan başka.

Sağlam bir öte ve ebedilik inancı olmadan din; din olabilir mi? Yahudiler öteye inanmazlar. Hıristiyanların öte inancı ise, bir fanteziden öteye gitmez. Hesap verme şuurunu, karşılık görme inancını taşımazlar. Bu metafizik temel olmadan dinlerinin din olarak ayakta durmasına ve etkili olmasına da imkân elbet bulunmaz.

İslam’ın çağrısı diyor ki:

Gelin gelin, gerçek Allah inancı etrafında toplanalım. Gelin gelin, öteye inanalım.

Gelin gelin, hesap vermeye hazır olalım. Gelin gelin, bütün kitapları tanıyalım.

Gelin gelin, bütün peygamberleri birlikte selamlayalım.

Gelin gelin, şeytanla, tanrı ve din tanımazlarla, kötülükle elbirliğiyle savaşalım.

Gelin gelin, Allah’ın görünmez dünyasının kudret erleri olan meleklere inanalım ve onların yardımıyla donanalım.

Din tanımazlara

Bazı ilerlemeler sırasında dinden kopuşlar gibi görünen, şey, gerçekte geçicidir ve sadece din buhranının bir anlık enstantanesidir. Rus feza pilotunun, “Göğe çıktım, fakat orada Tanrıya rastlamadım” sözü ilk bakışta dinle ne kadar alay anlamı taşırsa taşısın, gerçekte din ihtiyacının ters tarafından ortaya en kesin ifadesiyle çıkmasından başka bir şey değildir. Bu bir barbar mantığıyla, aslında göğün daha ilk basamaklarında Tanrıyla karşılaşacağı ve cezaya çarpılacağı korkusunun korkmazlık zırhına bürülü tezahürüdür. O feza pilotu bir gün, Tanrıyla yalnız gökte değil yerde de karşılaşabileceğini, insanın göğe çıkmasının bir suç olmadığını, göğün tanrı ülkesi, yerin insan ülkesi olmayıp hepsinin Allah’a ait bulunduğunu öğrendiğinde dine dönebilecektir. Bunu öğretecek olan da İslam’dır ve İslam’ın ebedî olan çağrısıdır.

( Sezai KARAKOÇ )

Haber Tarihi: 02 Aralık 2018 Pazar 14:43
  1. Hıristiyanlık dünyası
  2. İslam
  3. Hıristiyanlar
  4. metafizik
  5. Allah inancı

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