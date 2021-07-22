Hirisi nasıl yapılır? Hirisi yemeği tarifi, hirisi çorbası malzemeleri neler?

Hirisi nasıl hazırlanır? Gadir-i Hum Bayramı dolayısıyla kesilen kurban etleriyle bayramın özel yemeği "hirisi" yapılmakta. Hirisi nasıl yapılır? Hirisi yemeği tarifi, birisi çorbası malzemeleri neler?

Hırisi yapımı için malzemeler

1 kg. kemikli et

300 gr dövme buğday

100 gr kuyruk yağı

Tuz, kimyon, karabiber

Toz biber (isteğe bağlı)

Hirisi nasıl yapılır? Hirisi yapılışı

Hırisi yapmak için bir gece önceden ıslatılan nohut ve buğday kazana alınır ve 3 ezerekten 4-5 saat kaynatılır. İçine haşlanan etler tiftiklenerek ekleniyor. Daha sonra tereyağ ve baharatlar ilave edilerek kıvamı çorba olana kadar ezilerekten tekrar kaynamaya bırakılıyor. En son bitmiş haline kuyruk yağı da eklenir. Kuyruk yağının fazlalığı da hirisinin tadını tad katacaktır.