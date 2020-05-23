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Spor

Hindistan’tan uluslararası organizasyon çağrısı

Hindistan Spor Bakanı Kiren Rijiju, ilerleyen süreçte ülkede herhangi bir uluslararası spor organizasyonu yapılmamasıyla ilgili olarak hükümete çağrıda bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-05-23 17:50:36 -
Hindistan’tan uluslararası organizasyon çağrısı

Hindistan Spor Bakanı Kiren Rijiju, ilerleyen süreçte ülkede herhangi bir uluslararası spor organizasyonu yapılmamasıyla ilgili olarak hükümete çağrıda bulundu.


Hindistan Spor Bakanı Kiren Rijiju, Hindistan Hükümeti’ne çağrıda bulundu. Pandemi nedeniyle ülkede uluslararası spor organizasyonu yapılmaması gerektiğini ifade eden Rijiju, "Yakın zamanda bir organizasyona ev sahipliği yapmayacağız. Taraftarların korona virüs sonrasında organizasyonların seyircisiz olmasını kabul etmeleri gerekiyor. Bu konuda hükümete çağrım, önümüzdeki süreçte uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapmamak olacaktır. Sportif faaliyetler için şu anda çalışıyoruz ancak uluslararası organizasyon konusunda beklememiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

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