Hindistan'dan Türkiye çıkarması

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, TGA, Hindistan'dan Türkiye'ye turizmi artırmak için pek çok farklı işbirliğini hayata geçirmeye devam ediyor.

Global turizm pazarında 1,4 milyardan fazla nüfusuyla önemli bir oyuncu konumunda olan Hindistan'dan geçen yıl 274 bin 159 turist Türkiye'ye ziyarette bulundu.

Öncelikli büyüme potansiyeli olan pazarlardan biri olan Hindistan'dan gelen ziyaretçi sayısını artırmak amacıyla TGA, OTOAI üyesi 32 Hintli seyahat acentesine Türkiye'deki bazı turizm destinasyonlarını gezdirdi.

Program kapsamında Antalya, Denizli, İzmir ve İstanbul'u gezen misafirler, Türkiye'deki turizm paydaşlarıyla da yeni işbirliklerini konuştu.

Gezilerine Antalya'dan başlayan acenteler, geleneksel Hint düğünleri için uygun olan otelleri ziyaret ederek, Side Antik Kenti'nden Kaleiçi'ne, Antalya'nın pek çok önemli kültür zenginliğini deneyimledi.

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Denizli'de Pamukkale ve Hierapolis Antik Kenti'ni ziyaret eden grup, Efes Antik Kenti'ni ve Efes Deneyim Müzesi'ni gezdi, İzmir'in kültür ve turizm rotalarını keşfetti.

Gezilerin son ayağında İstanbul'a gelen acenteler, turizm paydaşlarıyla birebir toplantılar yaptı.

Ünlü Hint film yıldızları, basın mensupları, sosyal medya influencerlarını da sıklıkla Türkiye'de ağırlayan TGA, Hint pazarının önemli turizm fuarında yer alıyor, Hindistan'ın farklı şehirlerinde turizm paydaşlarına yönelik tanıtım etkinlikleri organize ediyor, reklam ve sosyal medya işbirliklerine de devam ediyor.