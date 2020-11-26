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Aktüel Hindistan'da yeni tarım yasalarının değiştirilmesini isteyen çiftçiler polisle çatıştı
Aktüel

Hindistan'da yeni tarım yasalarının değiştirilmesini isteyen çiftçiler polisle çatıştı

Yeniakit Publisher
2020-11-26 15:29:00 -
Hindistan'da yeni tarım yasalarının değiştirilmesini isteyen çiftçiler polisle çatıştı

YENİ DELHİ (AA) - Hindistan'da hükümetin yeni tarım yasalarını kaldırmasını talep eden binlerce çiftçi polisle çatıştı.

Traktör ve motosikletlerle Yeni Delhi'ye doğru yol alan çiftçiler, kuzeydeki Haryana eyaletinin Ambala bölgesinde polis barikatlarını nehre attı, memurlara taş ve sopa fırlattı.

Polis, öfkeli çiftçilere göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahale etti.

Olayda yaralanan olup olmadığı henüz bilinmezken, Haryana-Yeni Delhi sınırına protestocu çiftçilerin geçişini önlemek için yüzlerce polis konuşlandırıldı.

Yeni Delhi Emniyet Müdürü Arvind Kejriwal, Twitter'da "Çiftçilere karşı böylesi adaletsizlik doğru değil. Barışçıl protesto, onların anayasal hakkı" paylaşımını yaptı.

Çiftçiler, yeni tarım yasalarının, kazançlarını azaltacağından ve aracı şirketlere daha fazla yetki tanıyacağından endişe ediyor.

Hindistan'da Başbakan Narendra Modi hükümeti, parlamentoda eylül ayında kabul edilen yeni yasaların, çiftçilere ürünlerini pazarlama özgürlüğü tanıyarak ve özel yatırımla tarımsal büyümeyi teşvik ederek tarım sektöründe reform amacı taşıdığını savunuyor.

Yasaları kabul etmek istemeyen çiftçi sendikaları son iki aydır Pencap ve Haryana eyaletlerinde kamp kurmuş durumda.

Hindistan'da muhalefet partileri ve Modi'nin bazı müttefikleri, yasaların, çiftçi karşıtı olduğunu belirtiyor.

Ülkede çiftçilerin yarısından fazlasının borç içinde olduğu, 2018 ve 2019 yıllarında 20 bin 638 çiftçinin canına kıydığı ifade ediliyor.


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