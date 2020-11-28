Hindistan'da yeni tarım yasalarını protesto eden çiftçilerin Yeni Delhi'ye girmesine izin verildi

ANKARA (AA) - Hindistan'da polis, yeni tarım yasalarını protesto eden çiftçilerin eylemlerini başkent Yeni Delhi'de sürdürmesine izin verdi.

Hint polisi, eylemlerini başkente taşımak isteyen çiftçilere Yeni Delhi'de protesto alanına kadar eşlik edeceklerini bildirildi.

Traktör ve motosikletlerle Yeni Delhi'ye doğru yol alan çiftçiler, kuzeydeki Haryana eyaletinin Ambala bölgesinde polisin engellemesiyle karşılamıştı. Barikatları nehre atan, memurlara taş ve sopa fırlatan çiftçilere göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahale edilmişti.

Haryana-Yeni Delhi sınırına protestocu çiftçilerin geçişini önlemek için yüzlerce polis konuşlandırılmıştı.



Yeni Delhi Emniyet Müdürü Arvind Kejriwal, Twitter'da "Çiftçilere karşı böylesi adaletsizlik doğru değil. Barışçıl protesto, onların anayasal hakkı" paylaşımını yapmıştı.

Çiftçiler, yeni tarım yasalarının, kazançlarını azaltacağından ve aracı şirketlere daha fazla yetki tanıyacağından endişe ediyor.

Hindistan'da Başbakan Narendra Modi hükümeti, parlamentoda eylül ayında kabul edilen yeni yasaların, çiftçilere ürünlerini pazarlama özgürlüğü tanıyarak ve özel yatırımla tarımsal büyümeyi teşvik ederek tarım sektöründe reform amacı taşıdığını savunuyor.

Yasaları kabul etmek istemeyen çiftçi sendikaları son iki aydır Pencap ve Haryana eyaletlerinde kamp kurmuş durumda.

Hindistan'da muhalefet partileri ve Modi'nin bazı müttefikleri, yasaların, çiftçi karşıtı olduğunu belirtiyor.

Ülkede çiftçilerin yarısından fazlasının borç içinde olduğu, 2018 ve 2019 yıllarında 20 bin 638 çiftçinin canına kıydığı ifade ediliyor.



