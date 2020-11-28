  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Hindistan'da yeni tarım yasalarını protesto eden çiftçilerin Yeni Delhi'ye girmesine izin verildi
Aktüel

Hindistan'da yeni tarım yasalarını protesto eden çiftçilerin Yeni Delhi'ye girmesine izin verildi

Yeniakit Publisher
2020-11-28 11:07:54 -
Hindistan'da yeni tarım yasalarını protesto eden çiftçilerin Yeni Delhi'ye girmesine izin verildi

ANKARA (AA) - Hindistan'da polis, yeni tarım yasalarını protesto eden çiftçilerin eylemlerini başkent Yeni Delhi'de sürdürmesine izin verdi.

Hint polisi, eylemlerini başkente taşımak isteyen çiftçilere Yeni Delhi'de protesto alanına kadar eşlik edeceklerini bildirildi.

Traktör ve motosikletlerle Yeni Delhi'ye doğru yol alan çiftçiler, kuzeydeki Haryana eyaletinin Ambala bölgesinde polisin engellemesiyle karşılamıştı. Barikatları nehre atan, memurlara taş ve sopa fırlatan çiftçilere göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahale edilmişti.

Haryana-Yeni Delhi sınırına protestocu çiftçilerin geçişini önlemek için yüzlerce polis konuşlandırılmıştı.

Yeni Delhi Emniyet Müdürü Arvind Kejriwal, Twitter'da "Çiftçilere karşı böylesi adaletsizlik doğru değil. Barışçıl protesto, onların anayasal hakkı" paylaşımını yapmıştı.

Çiftçiler, yeni tarım yasalarının, kazançlarını azaltacağından ve aracı şirketlere daha fazla yetki tanıyacağından endişe ediyor.

Hindistan'da Başbakan Narendra Modi hükümeti, parlamentoda eylül ayında kabul edilen yeni yasaların, çiftçilere ürünlerini pazarlama özgürlüğü tanıyarak ve özel yatırımla tarımsal büyümeyi teşvik ederek tarım sektöründe reform amacı taşıdığını savunuyor.

Yasaları kabul etmek istemeyen çiftçi sendikaları son iki aydır Pencap ve Haryana eyaletlerinde kamp kurmuş durumda.

Hindistan'da muhalefet partileri ve Modi'nin bazı müttefikleri, yasaların, çiftçi karşıtı olduğunu belirtiyor.

Ülkede çiftçilerin yarısından fazlasının borç içinde olduğu, 2018 ve 2019 yıllarında 20 bin 638 çiftçinin canına kıydığı ifade ediliyor.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
CANLI YAYIN! Dilipak’tan canlı yayında flaş açıklamalar
Gündem

CANLI YAYIN! Dilipak’tan canlı yayında flaş açıklamalar

Gazetemiz yazarı Abdurrahman Dilipak, yeniakit.com.tr ‘Ülke Gündemi’ programında, Mehmet Özmen’in gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Dili..
Habertürk canlı yayınında ilginç anlar!
Medya

Habertürk canlı yayınında ilginç anlar!

Habertürk ekranlarında canlı yayın sırasında bir çalışan stüdyoya girdi. Canlı yayına girdiğini fark eden çalışan hızlı adımlarla uzaklaşmay..
Çin'den dünyayı sarsan koronavirüs açıklaması
Dünya

Çin'den dünyayı sarsan koronavirüs açıklaması

Çin devlet medyası, koronavirüsün Wuhan'dan önce İspanya ve İtalya'da görüldüğünü belirterek, virüsün Çin'e dondurulmuş gıdalar içerisinde g..
Satılık 2014 model Opel Astra
Satılık 2014 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay