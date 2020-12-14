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Aktüel Hindistan'da on binlerce çiftçi eylemlerini sürdürüyor
Aktüel

Hindistan'da on binlerce çiftçi eylemlerini sürdürüyor

Yeniakit Publisher
2020-12-14 11:10:39 -
Hindistan'da on binlerce çiftçi eylemlerini sürdürüyor

ANKARA (AA) - Hindistan’da yeni tarım kanunlarını protesto eden on binlerce çiftçi, başkent Yeni Delhi'de eylemlerine devam ediyor.

Ülke basınındaki haberlere göre, Yeni Delhi'nin merkezine çıkan beş otoyolu kapatan çiftçiler, hükümet yeni kanunu geri çekene kadar gösterilerine devam edeceklerini bildirdi.

Sembolik bir açlık grevine gidilmesini planlayan çiftçi liderleri, eğer yeni kanun iptal edilmezse tren seferlerinin durdurulması için harekete geçeceklerini belirtti.

Hindistan’da yeni tarım kanunlarını protesto eden çiftçiler, kanunun iptali için cuma günü Yüksek Mahkeme'ye dilekçe vermişti.

Hindistan Tarım Bakanı Narendra Singh Tomar, yeni tarım kanunlarını revize etmeyi arzu ettiklerini ancak çiftçilerin kanunların iptali yönündeki ısrarlarından vazgeçmeleri gerektiğini belirtmişti.

- Çiftçiler, reformun mahsul fiyatlarını etkileyeceğini söylüyor

Hükümet, yasalarda bazı değişiklikler yapılacağını belirtse de çiftçiler, söz konusu yasaların tamamen geri çekilmesini istiyor.

Çiftçiler, tarım reformunun mahsul fiyatlarını olumsuz etkileyeceğini ve kazançlarını düşüreceğini belirtiyor.

Söz konusu tarım reformuyla hükümetin minimum garantili fiyattan tahıl almayı bırakacağını kaydeden çiftçiler, bu durumun şirketler tarafından fiyatların aşağı çekilerek sömürülmelerine yol açacağını savunuyor.

Tarım sektörü, Hindistan'ın 2,9 trilyon dolarlık gayrisafi yurt içi hasılasının (GSYH) yüzde 15'ini oluştururken, 1,3 milyarı aşan ülke nüfusunun yüzde 60'ından fazlası geçimini topraktan sağlıyor.



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