Hindistan'da Müslümanlara skandal müdahale!

Hindistan'ın nüfusça en büyük eyaleti olan Uttar Pradeş'te yer alan Gorahpur şehrindeki en büyük Hindu tapınağı olan Gorahnat'ın çevresindeki yüzlerce dönüm alanda yaşayan Müslümanların "güvenlik tehlikesi oluşturdukları" sebebiyle evlerinin tahliyesi istendi.

Hindistan'ın kararı akıllara, İsrail yönetiminin Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki Filistinlileri zorla evlerinden çıkarmaya çalışmasını getirdi.

Tahliye kararının, iktidardaki Narendra Modi liderliğindeki Hint milliyetçisi Bharatiya Janata Partisi'nin (BJP) mensubu olan Gorahpur belediye başkanı Ravi Kişan imzalı olduğu bildirildi.

Evlerinin tahliyesi dayatılan Müslümanlar karara oldukça tepkili. Evini boşaltmaya zorlanan 71 yaşındaki Cavid Ahtar evinin bir asırdan fazlalık tarihi olduğunu, atalarının başka bir şehirden gelmeyip hep Gorahpur'da yaşadığını belirtti ve kararın iptalini istedi.

Hindistan'da sömürgecilik döneminden bağımsızlığa, Müslümanlar ikinci sınıf insan muamelesi gördüklerinden ve baskı uğradıklarından şikayetçiler. Radikal Hindu milliyetçisi BJP'nin iktidara geldiği 2014'ten beri Müslümanlara baskıların çok daha fazla arttığı gözlemleniyor. Uttar Pradeş gibi BJP'nin yönettiği eyaletlerde ise bu baskının yoğunluğu daha fazla hissediliyor.

Uttar Pradeş Eyaleti'nin Hindistan Müslümanları açısından önemi

Uttar Pradeş Hindistan'ın nüfusça en büyük eyaleti olduğu gibi, aynı zamanda en çok Müslüman nüfus barındıran eyaleti.

220 milyondan fazla nüfusu olan Uttar Pradeş'te 50-60 milyon Müslümanın yaşadığı tahmin ediliyor. Diyobendi ekolünün çıkış noktası olan Diyobend şehri ve bu şehirde yer alan Diyobendilerin merkezi Darul Ulum Diyobend Uttar Pradeş'te yer alıyor. Yine Hindistan Müslümanlarının dini ve kültürel merkezlerinden sayılan, ünlü Hindistanlı İslam alimi Ebul Hasan Ali en-Nedvi'nin faaliyet merkezi ve aynı zamanda eyaletin başkenti olan Leknev (Lucknow) şehri de Uttar Pradeş'te bulunuyor.

Uttar Pradeş'te yer alan ve Nepal sınırına yakın bir şehir olan yaklaşık 5 milyon nüfuslu Gorahpur'un ise yaklaşık yüzde 25-30'unun Müslüman olduğu tahmin ediliyor. Gorahpur'da da Müslümanlar BJP iktidarının ve BJP'li belediye başkanının baskılarından rahatsız olduklarını belirtiyorlar.

Kaynak: Mepa News