  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Hindistan’da 5 eyalette görülen kuş gribi salgını nedeniyle alarm seviyesine geçildi
Aktüel

Hindistan’da 5 eyalette görülen kuş gribi salgını nedeniyle alarm seviyesine geçildi

Yeniakit Publisher
2021-01-05 23:32:19 -
Hindistan’da 5 eyalette görülen kuş gribi salgını nedeniyle alarm seviyesine geçildi

ANKARA (AA) - Hindistan'ın 5 eyaletinde kuş gribi (H5N8) vakalarının görülmesinin ardından ülke çapında salgın alarmı verildiği bildirildi.

Çevre Bakanlığı, ülkedeki 5 eyalette çok sayıda H5N8 vakalarının tespit edildiği gerekçesiyle alarma geçildiğini duyurdu.

Bakanlık salgının evcil hayvanlara ve kümes hayvanlarına yayılmasının önüne geçmek için eyaletlerden derhal sıkı önlemler almalarını istedi.

Haryana eyaletine bağlı Panchkula şehrinde yetkililer, salgından etkilendiği düşünülen 350 bin kümes hayvanının telef olduğunu açıkladı.

Himachal Pradesh eyaletinde ise 2 bin 400’den fazla göçmen Hint kazının H5N8 salgınından telef olduğu kaydedildi.



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yakınları bile ondan korkup kaçıyor
Gündem

Yakınları bile ondan korkup kaçıyor

Mersin'de 25 yıldır gassal olarak görev yapan Emine Bozkurt'un yaptığı işi duyanlar şaşkına dönüyor.
Eliaçık grubu iyice sapıttı! AK Parti'ye saldırmak için ayeti bile değiştirdiler
Gündem

Eliaçık grubu iyice sapıttı! AK Parti'ye saldırmak için ayeti bile değiştirdiler

Kendilerini “Antikapitalist Müslümanlar” olarak adlandıran İhsan Eliaçık grubu, Boğaziçi Üniversitesi’nde DHKP-C’lilerin başlattığı provokas..
Bilim Kurulu üyesi konuştu! Sokağa çıkma yasağı ne kadar daha sürecek?
Sağlık

Bilim Kurulu üyesi konuştu! Sokağa çıkma yasağı ne kadar daha sürecek?

Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi ve Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, koronavirüs tedbirle..
Satılık 2018 model Audi B8
Satılık 2018 model Audi B8

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay