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Aktüel Hindistan ve Çin'de Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler
Aktüel

Hindistan ve Çin'de Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Yeniakit Publisher
2020-11-07 10:08:54 -
Hindistan ve Çin'de Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

ANKARA (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en fazla etkilenen ülkelerden Hindistan'da vaka ve ölümler artışını sürdürürken, Çin'de salgın kontrollü seyrediyor.

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede 577 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 125 bin 562’ye yükseldi.

Nüfusu 1,3 milyarı aşan ülkede son 24 saatte 50 bin 356 yeni Kovid-19 hastası tespit edildi, toplam vaka sayısı 8 milyon 462 bin 80’e çıktı, 7 milyon 819 bin 887 kişi ise iyileşti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan, dünyada en fazla vaka tespit edilen ikinci, virüse bağlı en fazla ölümün görüldüğü üçüncü ülke konumunda bulunuyor.

- Çin

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte tamamı yurt dışı kaynaklı 33 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi.

Şanghay kentinde 11, Fucien eyaletinde 9, Sıçuan ve Şaanşi eyaletlerinde 4’er, Guangdong eyaletinde ise 3 vaka görüldü. Ayrıca İç Moğolistan Özerk Bölgesi’nde 2 vaka saptandı.

Nüfusu 1,4 milyarı aşan ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle can kaybı bildirilmedi, toplam vaka sayısı ise 86 bin 184’e yükseldi.

Kovid-19'un ortaya çıktığı Çin'de bugüne kadar 4 bin 634 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti, 81 bin 131 kişi iyileşti.

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