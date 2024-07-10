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Ekonomi Hindistan Türkiye'nin dev şirketini satın aldı! Türkler artık Hintlilerin kapısını çalmak zorunda kalacak
Ekonomi

Hindistan Türkiye'nin dev şirketini satın aldı! Türkler artık Hintlilerin kapısını çalmak zorunda kalacak

Yeniakit Publisher
2024-07-10 09:08:00 - 2024-07-10 09:13:46
Hindistan Türkiye'nin dev şirketini satın aldı! Türkler artık Hintlilerin kapısını çalmak zorunda kalacak

Hintliler, Türkiye merkezli vize danışmanlık şirketi İDATA ve sahip olduğu bağlı ortaklıklarının yüzde 100 hissesini satın aldı. Satın almanın yaklaşık 3 milyar liraya tamamlandığı öğrenildi.

Patronlar Dünyası'ndan Sercan Çelikbaş'ın yazısına göre, Hintliler dev bir satın almaya imza attı. İşte o yazı:

2005 yılında kurulan BLS, iDATA'nın yüzde 100 hissesini 2 milyar 838 milyon 510 bin Türk Lirası karşılığında satın aldı. Satın almanın iç tahakkuklar ve borç yoluyla finanse edildiği belirtildi.

Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre, satın alman BLS’nin yan kuruluşu BLS International FZE ve BLS International FZE'nin tamamına sahip olduğu bir yan kuruluş olan BLS International Holding Anonim Şirketi aracılığıyla yapıldığı bildirildi.

Bu satın almanın, BLS'nin vize ve konsolosluk hizmetlerinde önde gelen uluslararası oyunculardan biri olarak genel konumunu daha da güçlendirmesi bekleniyor.

BLS Uluslararası Hizmetler Ortak Genel Müdürü Shikhar Aggarwal yaptığı açıklamada "iDATA, son 15 yıldır belirli coğrafyalarda faaliyet gösteren niş ve uzmanlaşmış bir şirket ve müşteri hükümetleriyle anlamlı ve köklü ilişkiler kurdu. Bu satın alma, BLS'nin Avrupa'daki yeni müşteri hükümetleriyle ilişkiler kurmasını, görünürlüğümüzü artırmasını ve pazar payımızı sağlamlaştırmasını kolaylaştıracaktır " dedi.
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iDATA, 15'ten fazla ülkede bulunan 30'dan fazla Vize Başvuru Merkezi (VAC) aracılığıyla çeşitli hükümetlere vize işleme ve konsolosluk hizmetleri sağlayan, Almanya, İtalya ve Çek Cumhuriyeti'nin diplomatik misyonlarına hizmet veren Türkiye merkezli büyük bir şirket olarak göze çarpıyor. iDATA, denetlenmiş konsolide mali tablolarına göre, 2023 takvim yılında yaklaşık 1 milyar lira gelir ve 567 milyon 794 bin Türk Lirası FAVÖK elde etti.

İDATA BLS'ye entegre olacak

iDATA'nın mevcut anlaşmalarının ve ofislerinin, BLS'nin dünya genelinde 66 ülkedeki ağına entegre edileceği ve bu sayede BLS'nin iDATA'nın baskın olduğu Avrupa'daki daha fazla müşteri hükümetine hizmet verebileceği belirtildi.

Aggarwal, bu stratejik hareketin, her iki şirketin birleşik sinerjileri sayesinde, finansal performansına "olumlu" bir şekilde katkıda bulunacağını ve marjlarını "gözle görülür şekilde" iyileştireceğini öngörüyor.

2005 yılında kurulan BLS International Services, ikinci büyük uluslararası vize ve konsolosluk hizmetleri sağlayıcısı konumunda bulunuyor ve 46'dan fazla müşteri hükümetiyle çalışıyor. BLS, bugüne kadar küresel olarak 360 milyondan fazla başvuruyu işledi.

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Yorumlar

Şaibeli olmadığı ne malûm...

Türkiyede Devlet böyle hassas verilerin işlendiği şirketlerin satılmasına izin vermemeli...

Gereği yapılsın

Türkiye için hayatî öneme sahip böyle şirketlere madem borcundan dolayı ( hiç inanmıyorum) karşılık ( satışa engel olunmaması için iddia ediliyor da olabilir) satılıyor...devleti başkalarına muhtaç hale getiren, zor duruma düşüren böyle satışları iptal etmeli...araştırmalı ... gerekirse el koymalı
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