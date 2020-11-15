Hindistan, Pakistan'ın üst düzey diplomatını Dışişleri Bakanlığına çağırdı

YENİ DELHİ (AA) - Hindistan, Keşmir Kontrol Hattı'ndaki (LoC) saldırılar nedeniyle Pakistan'ın üst düzey diplomatını Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

Hindistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Keşmir Kontrol Hattı'nda (LoC) cuma günü düzenlenen saldırılar nedeniyle Pakistan Yüksek Komisyonunun üst düzey diplomatının Bakanlığa çağrıldığı bildirildi.

Açıklamada, Pakistan güçlerinin masum sivilleri kasten hedef almasının şiddetle kınandığı kaydedildi.

Pakistan'ın, Keşmir Kontrol Hattı boyunca Hint sivillere top ve havanı da kapsayan ağır silahlarla saldırarak Cammu ve Keşmir'deki huzuru bozmak için Hindistan'daki festival zamanını seçmesinin üzücü olduğu aktarılan açıklamada, Pakistan'ın teröristlerin Hindistan'a sınır ötesinden sızmalarına yönelik desteğinin sürdüğü iddia edilerek bu desteğin kınandığı belirtildi.

- Hindistan cuma günü saldırmıştı

Pakistan ordusu Halkla İlişkiler Biriminden cuma günü yapılan açıklamada, Hint birliklerince Keşmir Kontrol Hattı'nın Pakistan tarafındaki Tari Band ve Samahni köylerine roket ve havan saldırısı düzenlendiği belirtilmişti.

Açıklamada, saldırısında Pakistan'da 6 kişinin yaşamını yitirdiği, aralarında kadınların bulunduğu 30'dan fazla sivilin yaralandığı ifade edilmişti.

Bu arada, Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, dün yaptığı açıklamada, Keşmir Kontrol Hattı'nda 1 asker ile 5 sivilin hayatını kaybetmesine neden olan Hindistan'ın ateşkes ihlallerini kınadığını belirtmişti.

Kureyşi, Hindistan'ın Pakistan'da terörü finanse etmekle ülkedeki barışı, siyasi istikrarı ve ekonomiyi bozmayı amaçladığını söylemişti.

Diğer yandan, Hint yetkililer, Pakistan birliklerinin ateşinde 5 asker ile 6 sivilin öldüğünü iddia etmişti.

Pakistan ve Hindistan, iki ülke arasında 2003'te varılan Ateşkes Anlaşması'nın Keşmir'de sebepsiz yere ihlal edilmesi nedeniyle birbirlerini suçluyor.

- Keşmir sorunu

İngiltere, 1947'de sömürge olarak yönettiği Hindistan'dan çekilirken o dönemde bir prenslik olan Keşmir, bağımsızlıklarını yeni kazanan Hindistan ya da Pakistan ile birleşme konusunda tercihle karşı karşıya kaldı.

Nüfusunun yüzde 90'ı Müslüman olan Keşmir halkı, 1947'de Pakistan'a katılmaktan yana tavır alsa da dönemin prensi, Hindistan ile birleşmeye karar verdi.

Karara, Müslüman Keşmir halkı karşı çıktı. Pakistan ve Hindistan'ın bölgeye asker göndermesiyle taraflar 1947'de ilk kez savaştı. İki ülke arasında yine aynı nedenle 1965 ve 1999'da savaş çıktı.

Savaşların ardından sağlanan geçici ateşkes sonucunda Cammu Keşmir'in yüzde 45'i Hindistan'ın, yüzde 35'i Pakistan'ın kontrolünde kaldı. Bölgenin doğusundaki yüzde 20'lik bir kısım ise sınırdaş Çin'in hakimiyetine verildi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 1948'den itibaren aldığı kararlarla Keşmir'in askerden arındırılmasını ve geleceğinin halkoyuyla belirlenmesini öngörüyor. Hindistan, halk oylamasına karşı tutum benimserken Pakistan, BMGK kararlarının uygulanmasını istiyor.