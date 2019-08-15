Hindistan ile Pakistan arasında sıcak çatışma! Komşu iki Asya ülkesi Hindistan ve Pakistan arasında sınırda çıkan çatışmada 3 Pakistanlı asker şehit düşerken, 5 Hindistanlı asker öldü.

Hindistan-Pakistan sınırında yaşanan çatışmada 3 Pakistanlı asker şehit düşerken, 5 Hindistanlı asker öldü. “Çatışma aralıklı olarak devam ediyor” Hindistan-Pakistan sınırında tansiyon yükseliyor. Pakistanlı yetkililer, sınırda yaşanan çatışma sonucu 3 Pakistanlı şehit düştü, 5 de Hindistanlı askerin hayatını kaybettiğini açıkladı. Pakistan Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Tümgeneral Asif Ghafoor, kontrol hattına yaşanan çatışmada Hindistan tarafının çatışma şiddetini arttırdığını kaydederek “Çatışma aralıklı olarak devam ediyor” dedi. Hindistan tarafından konuya ilişkin açıklama gelmedi.

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