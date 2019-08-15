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Hindistan Başbakanı Modi: Keşmir'in statüsü kaldırılmalıydı

Modi, hükümetin Keşmir'in özel statüsünün kaldırmasını savunarak, bölgede ayrılık hareketini körüklediğini ve bölge dışından biriyle evlenmeleri halinde miras haklarını kaybedeceklerine yönelik yasa nedeniyle kadınlar için haksızlık olduğunu iddia etti.

15 Ağustos 2019 Perşembe 11:20
Hindistan Başbakanı Modi: Keşmir'in statüsü kaldırılmalıydı

hindistan Başbakanı Narendra Modi, ülkesinin bağımsızlık gününde hükümetinin Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırmasını savundu.

Hindistan Başbakanı, Anayasa'nın 370'inci maddesi ile Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan özel statünün bölgede ayrılık hareketini körüklediğini ve bölge dışından biriyle evlenmeleri halinde miras haklarını kaybedeceklerini söyleyen yasa nedeniyle kadınlar için haksızlık olduğunu iddia etti.

Narendra Modi, "Cammu, Keşmir ve Ladakh'daki eski düzenleme, yolsuzluğu, nepotizmi teşvik ediyordu. Öte yandan kadınlar, çocuklar, Dalitler, kabilelerin haklarına gelince adil değildi" yorumunu yaptı.

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Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 11:20
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