Hıncal Uluç'tan Milli Takım yorumu: Aykut Kocaman gelecekse Lucescu kalsın

Dışarıya, dünya futbolunun düzeyine bakınca "Ben Avrupa Şampiyonu da olurum, Dünya Şampiyonu da olurum" diyorsun. 2001 yılı Kasım ayında SABAH'taki köşemde manşet, "Bu takım Dünya Şampiyonu olur" şeklindeydi. Bunu derken sadece Türk Milli Takımı'nı kastetmiyordum. Dünya futbolu öyle bir çöküşteydi ki tam sen de yükseliştesin, şampiyon olabilirsin. Ve Türkiye Dünya üçüncüsü olduğu zaman da gene sadece ben dedim ki, "Biz üçüncülüğü kazanmadık, Dünya şampiyonluğunu kaybettik." Şenol Hoca'nın korkaklığı yüzünden... İki Brezilya maçında da korktu. "Hezimete uğramayalım, 1-0 yenilelim, razıyım" diye oynattığı için finale çıkamadık.

DÜNYA FUTBOLU BU KADAR KÖTÜYKEN...

Şimdi Dünya futbolu gene kötü durumda... Hollanda, Avrupa ve Dünya Şampiyonası'na gidemedi. Almanya'yı gelen giden yeniyor. İspanya, İngiltere nerede belli değil. Ne yazık ki bu Yıldırım Demirören ne gördüyse bu Lucescu denilen adamın ayağına kadar gitti. Adam lafını yanlış kullandım. Bu Lucescu denen herifin ayağına kadar gitti. Benim vatanıma söven herifin, ayağına ben gitmem arkadaş... Lucescu, "Bu ülke Çavuşesku'nun Romanya'sına döndü" diyen adamdır... Çavuşesku'nun Romanya'sını ben biliyorum, dünya da biliyor. Benzetmeye bak. Ben ülkemi eleştiririm fakat dışarıdan gelen bir herif beni böyle eleştiremez. Haddini bilecek. Türk medyası seneler senesi nasıl bir menajeri varsa 3 büyüklerden kim boşsa ona yazdı; "Lucescu Galatasaray'a geliyor, Lucescu Fenerbahçe'ye geliyor, Lucescu Beşiktaş'a geliyor" diye lanse etti. Bu gazetecilikte zarf atma haberidir. Milli Takım'ın başına Lucescu geliyor diye attılar. Kimse getirmedi. Ne diyor şimdi "Efendim ben yeni bir takım yaratıyorum gençlerden sabır lazım." Sabır dediğin 10 sene, gençlerden yaratıyorsan... Kaç yaşında bu herif? 80 yaşında mı biz takım olacağız? Ne yaptı? Bu kadar önemli bir adamdı da Shahktar Donetsk'in başındayken niye Avrupa'nın bir takımından bir teklif almadı. Niye Milanlar, Juventuslar, Arsenaller, Manchester Unitedlar, Parisler, Real Madridler biri demiyor, niye? Eskilerin bir lafı vardır, "Sen herkesi kör, alemi sersem mi sanırsın?" Lucescu, sersem sanıyor diyemiyorum çünkü biz sersemiz. Onu kabullenerek sersemliğimizi gösterdik. Onu getiren de Demirören olunca, herif bildiği gibi sallıyor. Benim gazetem de onu manşet yapıyorlar, "Aslan Lucescu bak işte" Türkiye'de bu... O zaman müstahakız biz. Tekrar söylüyorum; bu ülke medyasının 4'de 3'ü "Padişahım çok yaşa..." O zaman bize de Lucescu çok bile...

KULÜPLER SÜREKLİ UEFA'NIN KAPISINDA

Türkiye ne yazık ki böyle... Türkiye'de sporu bilen sporun üzerine giden bir Spor Bakanı olsa Yıldırım Demirören bir tek gün federasyon başkanı olarak kalamaz. Galatasaray'ın başı UEFA ile dertte, Fenerbahçe, Beşiktaş... Habire oraya kendilerini inandırmaya gidiyorlar. Adam şimdi bakıyor Galatasaray nerenin takımı, Türkiye. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı kim, Yıldırım Demirören. Beşiktaş Başkanı iken UEFA'ya sahte evrak gönderdiği için Beşiktaş'ın ceza almasına sebep olan adam. Beşiktaş'a ceza aldıran adam Federasyon Başkanı. Şimdi o UEFA, Türkiye'den gelen herhangi belgeye ya da ifadeye nasıl inanacak? Şimdi gazeteleri de var. O gazeteleri okuyor musun? Yazıları, milli maç eleştirenleri, bu Lucescu'dan bir halt olmaz çeksin gitsin, defolsun diyen değil, gitmesi lazım diyen bile var mı? Deseler kendileri giderler çünkü. Bu arada benim medyam gitme ihtimalinde de Aykut Kocaman'ı sokuşturmaya çalışıyor. Lucescu ile ilgili görüşlerimi söyledim. Fakat gazeteler Aykut Kocaman'ı Milli Takım'a yazıyor. Aykut gelecekse Lucescu kalsın. En azından Lucescu kalırsa yerine iyi bir hoca gelme ihtimali olur.

Kaynak:Sabah