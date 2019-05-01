Hıncal Uluç: Fatih Terim'in takımı 98 dakikada kaleyi tutturamadı

Galatasaray ile Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında 0-0 berabere kaldı. Deplasmanda Konyaspor'a 98 dakika boyunca isabetli şut çekemeyen Galatasaray, ortaya koyduğu futbol ile eleştirilere konu oldu. A Spor yorumcusu Hıncak Uluç, Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'in Younes Belhanda tavrına tepki gösterirken, artık Galatasaray taraftarı olmadığını söyledi.

''Fatih Terim'in takımı 98 dakikada kaleyi tutturamadı''



Hıncal Uluç maçtaki futbol için zehir zemberek ifadeler kullanırken, "Fatih Terim ve Aykut Kocaman milyonlarca insana utanç dolu bir maç izlettirdi. Utanın! Futbol yenilmemek için oynanan bir oyun değildir. Aykut Kocaman bu yüzden Fenerbahçe'yi seyircisiz bıraktı. Fatih Terim'in takımı 98 dakikada kaleyi tutturamadı." dedi.

Sözlerinin devamında, "Belhanda diye bir herif var. Fatih Terim bütün taktikleri onun üzerine kuruyor. Türklerden de nefret ediyor, aldığı tüm milli takım oyuncularını ruhsuz yabancılar için öldürdü. Bunun adı Belhandaspor! Böyle olduğu sürece ben artık Galatasaraylı değilim." diye konuştu.