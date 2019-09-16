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Hikmet Karaman: “Bir an önce ligin alt grubundan yukarı doğru tutunmak istiyoruz”

İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, “Bir an önce ligin alt grubundan yukarı doğru tutunmak istiyoruz” dedi.

16 Eylül 2019 Pazartesi 21:10
Hikmet Karaman: “Bir an önce ligin alt grubundan yukarı doğru tutunmak istiyoruz”

İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, “Bir an önce ligin alt grubundan yukarı doğru tutunmak istiyoruz” dedi.


Süper Lig ekiplerinden İ.M. Kayserispor, ligin 5. haftasında sahasında oynayacakları Denizlispor maçının hazırlıklarına başladı. Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Hikmet Karaman yönetiminde antrenman yapan futbolcular, düz koşunun ardından ısınma hareketleri yaptı.


Antrenman öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan İ.M. Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, “İyi oynamadık. 90 dakika boyunca iyi oynamadığımız ama 1 puan aldığımız bir maç oldu. Diğer maçlara baktığımızda iyi oynayıp da kaybettiğimiz maçlar var. Maçla ilgili fazla yorum yapmaya gerek yok. Biz onu kabul ediyoruz. Eksik oyuncularımız var. Hazır olmayan ama bazen böyle oynatarak kazanmak istediğimiz oyuncular var. 2 içerde 2 de dışarıda maç oynadık. Dışardaki 2 maçtan birer puan aldık. İçerde de 2 mağlubiyet aldık. Önümüzde Denizli maçı var. Onlarda lige iyi başlayan takım. Cezalı 3 oyuncumuz tekrardan aramızda. Bu bizim için çok önemli. İyi bir maç olacak” dedi.


3 puandan başka bir hedefleri olmadıklarını kaydeden Karaman, “Bunun için oynadığımız maçtan da ders çıkarıp bu maça iyi hazırlanarak biran önce ligin alt grubundan yukarı doğru tutunmak istiyoruz. Sıfırdan yeni bir takım olduk. Antalya maçına baktığımızda takımın içerisinde kaleci Lung’un haricinde tamamen yeni bir takım. Bilal var, o da uzun süre sakattı. Birbirini tanımayan 20 tane adamı bir araya getirin, birbirlerini tanımaları 1 ay sürer. Biz futbol takımıyız ve yeni bir takım oluşturduk. Mutlaka hatalarımız var, eksikliklerimiz var. Daha iyisini yapabilirdik” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 21:10
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