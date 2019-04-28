0553 313 94 23

Hikmet Karaman: “Beraberlik son haftalarda önemli bir sonuç”

İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Aytemiz Alanyaspor maçının ardından,“Beraberlik son haftalarda önemli bir sonuç” dedi.

28 Nisan 2019 Pazar 18:44
Hikmet Karaman: “Beraberlik son haftalarda önemli bir sonuç”

İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Aytemiz Alanyaspor maçının ardından,“Beraberlik son haftalarda önemli bir sonuç” dedi.


Spor Toto Süper Lig’in 30. haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor, sahasında Aytemiz Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunanTeknik Direktör Hikmet Karaman, “İyi başladık, golü de bulduk. Golden sonra baskı yedik. Baskıya karşı karşılık vermemiz lazımdı. Alansaspor’un risk aldığı bölümlerde iki ve üçü atabilirdik. Bugün 11 kişiyi sahaya çıkarırken, Sapunaru’nun Atila’nın sakatlığı vardı. Kucher devre arası serum alarak oyuna devam etti. İkinci yarı hamle yapamadık. Şamil, Umut taktik anlamda kullandığım oyunculardı. Kadroda oynayan oyuncular olmayınca hamle gücünü değerlendirmekte zorlandık. İkinci yarı Alanyaspor kontrollü oynamaya başladı. Beraberlik son haftalarda önemli bir sonuç. Önümüzdeki hafta Lopez ve Şamil de gelecek, sakatlar daha iyi olacak. Farklı bir performans ortaya koyacağız” diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Nisan 2019 Pazar 18:44
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sağırlar Süper Ligi şampiyonu belli oldu
    1. Sağırlar Süper Ligi şampiyonu belli..
    2. TEB BNP Paribas İstanbul Cup..
    3. AK Partili isim açıkladı! Erdoğan,..
    4. Bakkal: “Kesinlikle umutsuz değilim”
    5. Fatih’te korkutan çatı yangını
    6. Kırşehir Belediyespor, TFF 2. Lig'e..
    7. Kömürsporlu taraftar çocuk istismarına..
    8. Ahmet Taşyürek: “Osmanlıspor gibi..
    9. Şehit polis son yolculuğuna uğurlandı
    10. Başkan Murat Sancak, galibiyeti..
    11. Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası
    12. Galatasaray, Konya’ya geldi
    13. Askerleri taşıyan otobüs kaza yaptı: 7..
    14. Seçim bitti, Cumhuriyet’in aklına..
    15. İzmir Kış Trofesi 4. Ayak Yarışları..
    16. Türkiye Off-Road Şampiyonası
    17. Maçın ardından
    18. İzmir korkutan deprem! Çevre..
    19. Hikmet Karaman: “Beraberlik son..
    20. Futbol: Spor Toto 1. Lig
    21. İstanbul, Ankara ve İzmir'de ekmeğe..
    22. Eskişehir'deki zincirleme trafik kazası
    23. Spor Toto 1. Lig: Osmanlıspor: 0 -..
    24. Erdoğan’dan, Başkan Altay’a en yüksek..
    25. Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm
    26. Spor Toto 1. Lig: Adana Demirspor: 4 -..
    27. İzmir’de deprem
    28. Futbol: Spor Toto 1. Lig
    29. "Yemekten sonra çay tüketilecekse..
    30. Sakarya'daki cinayet ve intihar
    İYİ Parti Erdoğan'ın sözleriyle çalkalanıyor! İYİ Parti kurucusundan Akşener’in yardımcısına uyarı
    İYİ Parti Erdoğan'ın sözleriyle çalkalanıyor! İYİ Parti kurucusundan Akşener’in yardımcısına uyarı
    Hakan Fidan'dan sürpriz ziyaret! Geçtiğimiz günlerde gitmiş
    Hakan Fidan'dan sürpriz ziyaret! Geçtiğimiz günlerde gitmiş
    25 yıl sonra gelen itiraf! Büyük katliamda İsrail parmağı
    25 yıl sonra gelen itiraf! Büyük katliamda İsrail parmağı
    CHP'li Kaftancıoğlu'ndan skandal sözler: Onu terörist olarak görmüyorum
    CHP'li Kaftancıoğlu'ndan skandal sözler: Onu terörist olarak görmüyorum
    Karamollaoğlu: Yüksek oy alamadık, ama...
    Karamollaoğlu: Yüksek oy alamadık, ama...

    Günün Karikatürü

    28 Nisan 2019
    İmamoğlu'ndan kritik atamalar!
    İmamoğlu'ndan kritik atamalar!
    Erdoğan'dan SP liderine: Elimi sana öptürmem!
    Erdoğan'dan SP liderine: Elimi sana öptürmem!