Hikmet Çetin CHP’nin altı parti ile yaptığı protokolde laiklik kelimesinin bile geçmediğini söyleyerek başkaldırdı

Halk TV canlı yayınında açıklamalarda bulunan Eski Türkiye Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Hikmet Çetin, CHP'yi ağır sözlerle eleştirdi. Temel ilkelerinden ayrılmakla suçladı.

Çetin: 6 parti ile hazırlanan protokole bakın bir ifade geçmez

"Cumhuriyet Halk Partisi Müdafa-i Hukuk Cemiyeti'nin siyasi örgütüdür. Atatürk bir devrimciydi. Medeni hukuk, gençlere hitabesi ve kadınlara güvenmesi bir devrimdi. bizde Çok laf var ama uygulamada ne kadın var ne de genç var. Koca İzmir'de sadece 2 tane bayan var. Bir tanesi kocasından dolayı oldu. Bir de Karaburun'da bir avukat kadın var. CHP laiklikle mesafelidir. 6 parti ile hazırlanan protokole bakın bir ifade geçmez." diyerek partisini eleştirdi.