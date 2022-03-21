Hıdırellez ne zaman 2022? Hıdırellez ne zaman kutlanacak?

2022 Hıdırellez ne zaman? Hıdırellez nedir ve nasıl kutlanır? soruları günün en çok merak edilen sorularının başında geliyor. İşte hıdırellezde dilek dilemek, farklı bölgelerdeki isimleri ve merak edilen diğer ayrıntılar...

Hıdırellez ne zaman kutlanacak?

Hıdırellez Türk dünyasında kutlanan mevsimlik bayramlardan biridir. Hızır ve İlyas’ın yeryüzünde buluştukları gün olduğu sayılarak kutlanmaktadır. Hıdırellez her yıl 5-6 Mayıs tarihlerinde kutlanıyor. Hıdırellez 2022 yılında 5 Mayıs Perşembe akşamı başlayacak, 6 Mayıs Cuma ikindi ezanında bitecek.

Hıdırellez nedir?

Hıdırellez, eski çağlardan beri bahar- yaz mevsim bayramı olarak kutlanıyor. Hızır ve İlyas'ın her sene bir kez kavuştuğu gün olduğuna inanılıyor. Akdeniz Üniversitesi Turizm Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Özlem Güzel Hıdırellez günü kutlamaları hakkında, ‘Öncesinde evler temizlenir, kına yakılır, temiz kıyafetler hazırlanır. Bazı yörelerde Hızır orucu tutulur. Hıdırellez pilavı, çörek, börek, sütlaç gibi yiyecekler hazırlanır. Hıdırellez günü ev temizlenmez, dikiş dikilmez, tarla sürülmez, çamaşır yıkanmaz, ağaç kesilmez. Hıdırellez günü sabah erkenden pencereler ve kapılar açılarak, bereket ve sağlık duaları edilir. Ataların mezarları ya da türbeler ziyaret edilir. Bir gün önceden hazırlanan yiyecekler ile Hızır'ın uğradığı düşünülen Hızır kapısı adı verilen kale, yatır gibi yerlere ya da Hızır'ın İlyas ile buluştuğu düşünülen yeşillik kırlara akrabalar ve komşularla gidilir. Bazen Hızır hakkı için buralarda kurbanlar kesilir. Topluca eğlenceler yapılır, şarkılar, maniler söylenir. Doğanın yeniden canlanması simgeleyen bir ateş yakılır ve üstünden atlanır.’ dedi.