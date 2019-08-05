0553 313 94 23

Hidayet Türkoğlu'ndan sert tepki: Madalyamız çalındı

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, U18 Milli Takımımızın, İspanya'ya mağlup olduğu karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 01:23
Hidayet Türkoğlu'ndan sert tepki: Madalyamız çalındı

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, milli takım ile İspanya arasında yapılan 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası final maçında görev yapan hakemlere tepki gösterdi.

Türkoğlu, Twitter hesabından İngilizce paylaştığı mesajda, "Bu, FIBA için gerçekten bir utanç. Hakemleriniz, takımımızın altın madalyasını çaldı. Bu, affedilemez. FIBA Avrupa için bu hakem yönetimi utanç verici." ifadelerini kullandı.

Hidayet Türkoğlu sözlerini "Hayatım boyunca hakem konuşan biri olmadım. Ancak FIBA her geçen gün kendini daha rezil duruma sokuyor. Son pozisyonun çalınmaması ne hale geldiğini gösteriyor. Bu kadar ucuz olmamalı. Bunun takipçisi olacağız" şeklinde sonlandırdı.

Türkiye'nin 57-53 yenilerek ikinci olduğu final karşılaşmanın son saniyelerinde yaşanan bir pozisyonda milli takım, geri saha kararı beklemişti. Ancak mücadelenin hakemleri bu pozisyonda İspanya lehine faul kararı vermişti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 01:23
  1. Türkiye Basketbol Federasyonu
  2. Hidayet Türkoğlu
  3. İspanya
  4. milli takım
  5. 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Korkunç işkenceler! Guantanamo gerçekleri gün yüzüne çıkıyor
    1. Korkunç işkenceler! Guantanamo..
    2. Denizli’deki fabrika yangına kontrol..
    3. Rize Vali Yardımcısı Ahmet Dalkıran:..
    4. Sudan'da geçiş döneminin detayları
    5. Hidayet Türkoğlu'ndan sert tepki:..
    6. Devriye atan YPG/PKK'lı teröristlere..
    7. Pakistan açıkladı: Hindistan Keşmir'de..
    8. Rize'deki sağanakta bir kişi kayboldu
    9. 12 yaşındaki çocuk maganda kurşunuyla..
    10. Irak Petrol Bakanlığından yalanlama
    11. Antalya’da çaldı, Muğla’da yakalandı
    12. Rize’de 1 kişi sel sularına kapılarak..
    13. İran'dan ABD'ye başsağlığı
    14. AB, Sudan'daki anlaşmayı olumlu..
    15. Çiftlikten kaçan yarış atları şehirler..
    16. Kepsut’ta ev yangını
    17. Rize’nin Salarha beldesinde yoğun..
    18. Irak’ta 15 mahkum ceza evinden kaçtı
    19. Mardin’de feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı
    20. GÜNDEM ÖZETİ / 5 Ağustos 2019
    21. Turkcell Türkiye Büyükler Atletizm..
    22. İran'ın el koyduğu gemi bakın hangi..
    23. HDP Mardin il başkanı gözaltına alındı
    24. Adıyaman'da 13 yaşındaki çocuğun..
    25. Rize’de şiddetli sağanak yağış
    26. Denizli'de korkutan yangın! Patlamalar..
    27. Hidayet Türkoğlu'ndan FIBA hakemlerine..
    28. ÖSYM Başkanı YKS tercihleri için..
    29. Antalya'da çaldığı otomobille Muğla'da..
    30. Otomobillerin çarptığı 3 safkan Arap..
    Davutoğlu tepki gösterdi: Herkesin ortak mülkiyetidir
    Davutoğlu tepki gösterdi: Herkesin ortak mülkiyetidir
    ABD'nin Teksas eyaletinde katliam! Onlarca ölü ve yaralı var
    ABD'nin Teksas eyaletinde katliam! Onlarca ölü ve yaralı var
    İYİ Parti’yi sarsan karar! Durmuş Yılmaz aday olmadı
    İYİ Parti’yi sarsan karar! Durmuş Yılmaz aday olmadı
    Milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar! Bunu yapanın gözünün yaşına bakılmayacak
    Milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar! Bunu yapanın gözünün yaşına bakılmayacak
    İran'a ait savaş uçağı düştü! Dikkat çeken zamanlama
    İran'a ait savaş uçağı düştü! Dikkat çeken zamanlama

    Günün Karikatürü

    04 Ağustos 2019
    ABD'den Keşan'a geldi, plakası yüzünden 5 bin TL ceza yedi!
    ABD'den Keşan'a geldi, plakası yüzünden 5 bin TL ceza yedi!
    Belediye AK Parti'ye geçince iş makinelerini geri istediler!
    Belediye AK Parti'ye geçince iş makinelerini geri istediler!