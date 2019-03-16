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Hidayet Türkoğlu, kurayı değerlendirdi

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu:"(2019 FIBA Dünya Kupası kuraları) İyi bir kura çektiğimize inanıyorum"

16 Mart 2019 Cumartesi 17:24
Hidayet Türkoğlu, kurayı değerlendirdi


İSTANBUL (AA) - Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, Çin'in ev sahipliğinde 31 Ağustos-15 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek 2019 FIBA Dünya Kupası'nda E Grubu'nda mücadele edecek A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın rakiplerini değerlendirdi.

Hidayet Türkoğlu, kura çekiminden sonra yaptığı açıklamada, E Grubu'nda ABD, Japonya ve Çekya'yla eşleştiklerini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"İyi bir kura çektiğimize inanıyorum. Bu kura hepimize, ülkemize, federasyonumuza, Ufuk hoca ve ekibine, tüm sporcu arkadaşlarımıza hayırlı olsun. Çok genç bir ekibiz. Dünya Kupası'na elemelerden gittik. Bu bizim için bir ilk. İlk defa bir şampiyona tecrübesi yaşayacak arkadaşlarımız var. Tüm arkadaşlarımızla iyi bir yaz geçirerek turnuvada en üst seviyeye kadar gidebilecek bir performans göstermek istiyoruz. Umarım ilk kez kendimizi erkeklerde olimpiyatlara taşıyabilecek potaya sokabiliriz."

Bu grupta alınacak her galibiyetin üst turda kendilerine avantaj sağlayacağını vurgulayan Türkoğlu, "Tabii ki ABD'nin basketbolda nasıl bir ülke olduğunu konuşmamıza gerek yok. Bazen bu tarz kuralar avantaj olabilir, çünkü böyle rakipler çaprazdan gelip yolunuzu da kesebilirdi. Dolayısıyla aynı grupta olmak avantaj da olabilir. Bu tarz turnuvalarda maç maç düşünmek gerekiyor. Çekya da çok önemli oyunculardan kurulu bir takım. Ne kadar maç kazanırsak diğer gruba o kadar avantajlı gideceğimiz için her maç bizim için çok değerli. Japonya maçı da öyle. Her kazandığımız maç üst tur için değerli ve ekibimiz de buna göre hazırlanacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

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Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 17:24
  1. 2019 FIBA Dünya Kupası
  2. A Milli Erkek Basketbol Takımı
  3. ABD
  4. Basketbol
  5. Çin
  6. E Grubu
  7. Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu

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