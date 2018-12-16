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Hiçbir veterinerin bakmadığı ayağı kırık yavru kedi, üniversitede tedavi altına alındı

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde sokakta ayağı kırık halde bulunan ve hiçbir veterinerin kabul etmediği ayağı kırık yavru kedi, Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi'ne götürüldü.

16 Aralık 2018 Pazar 16:50
Hiçbir veterinerin bakmadığı ayağı kırık yavru kedi, üniversitede tedavi altına alındı

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde İbrahim Topuz, ayağı kırık halde bulup tedavi ettirmek istediği yavru kediye, ilçedeki veterinerlerin bakmadığını öne sürdü. Topuz’un İznik'e götürüp, zabıtaya teslim ettiği kedi, Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nde tedaviye alındı.

Yenişehir ilçesine gezmeye giden İbrahim Topuz, Terziler Mahallesi'ne yavru kedinin yerde kıvrandığını gördü. Topuz, yürüyemeyen kedinin ayağının kırıldığını fark etti. Yavru kediyi alıp, tedavisi için veterinerlerin kapısını çalan Topuz'a kimse yardımcı olmadı. Götürdüğü 5 veterinerin kediye bakmadığını öne süren Topuz, bu kez İznik'e gitti. Burada, Topuz'un zabıtaya teslim ettiği kedi, Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi'ne götürüldü.

​Başından geçenleri anlatan İbrahim Topuz, "5 veteriner gezdirmeme rağmen ilgilenmediler, bakmadılar dahi. Yenişehir zabıtasına giderek ricada bulunduk, hafta sonu olduğu için yeterli sayıda personel olmadığını söylediler. Kediyi alıp İznik’e geldim, Zabıta Müdürlüğünü arayarak durumu aktardım. 2 saat süren koşuşturmanın sonunda kediyi zabıtaya teslim ettim, onlar da Bursa’ya götürdü" dedi.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 16 Aralık 2018 Pazar 16:50
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