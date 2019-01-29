Hibrit otomobil nedir? hibrit otomobil nedir nasıl çalışır

Hibrit araçları iki motora sahiptir: biri benzinli ve diğeri elektriklidir. Birlikte çalışarak ihtiyacınız olduğunda pürüzsüz güç sağlar ve yüksek tork tepkisi verirler. Daha fazla performansa ihtiyaç duyduğunuz durumlarda, güç düğmesine basarak hemen karşılık alabilirsiniz. Aslında Hibrit otomobillerin amacı benzin israfını azaltmaktır. Peki hibrit nedir? Hibrit otomobil nedir nasıl çalışır?

Hibrit, elektrik motoru desteği ile çalışan otomobili de temsil eder. Hibrit otomobillerin amacı benzin sarfiyatını azaltmaktır. Bunu sağlamak için sıkışık trafikte, düşük hızlarda benzin motoru yerine elektrik motorunu kullanmakta ve bu sayede kısmen 0 emisyon salınımı sağlamaktadırlar. Elektrik motorunun çalışması için gerekli enerji, benzin motoru çalıştırıldığı zamanlarda ya da frenleme sırasında akülere şarj edilmektedir. Dolayısıyla bu araçların elektriğe bağlanarak şarj edilmesi gibi bir gereksinim yoktur.

İstenildiğinde benzinli istenildiğinde elektrik motoruyla ilerleyebilen ilk aracı 27 yaşındayken Ferdinand Porsche yapmıştır. 1902 yılında “Mixte-Wagen” adını verdiği aracı tanıtmıştır. Viyanalı bir fayton üreticisi olan Ludwig Lohner ile birlikte çalışan Porsche 4 silindirli bir Daimler motoruna aküler, bir jeneratör ve elektrik motorları eklemiştir. Bu haliyle Mixte benzinli motor stop edildiğinde bile akülerin çalıştırdığı elektrikli motorla ilerlemeye devam edebilmekteydi. Hibrid arabaların yaklaşık 10 yıl içerisinde, benzin motorlu arabaların yerini alacağı düşünülmektedir.

Hibrid araçlar nasıl çalışır?

Trenleri çeken lokomotifler dizel-elektrik hibrit araçlardır. Seattle gibi şehilerde de dizel-elektrik otobüsler kullanılmaktadır. Bu araçlar, kablolu yerlerde elektrik ile, kablonun olmadığı kısımlarda ise dizel ile çalışırlar. Büyük maden kamyonları da dizel-elektrik hibrit araçlardandır. Denizaltılar da ayrıca hibrit araçlardandır. Bazılarında nükleer-elektrik, bazılarında ise dizel-elektrik kullanılır. İki veya daha fazla güç kaynağını direkt veya dolaylı olarak kullanarak güç sağlayan araçlar, hibrit araçlardır. Yollarda gördüğümüz hibrit araçların çoğu, benzin-elektrik hibrit araçlarıdır. Fransız otomotiv üreticisi PSA Peugeot Citroen, iki dizel-elektrik hibrit araç üzerinde çalışmaktadır. Benzin hibrit araçların piyasada bulunmasından dolayı, bu makalemizde onlar üzerine yoğunlaşacağız.

"İlk defa bu sınıfta bir araç Türkiye’de üretilecek"

Toyota Corolla, dünyada ilk kez hibrit olarak üretilecek. Bu hibrit modelin üretim merkezlerinden biri Türkiye olacak. Arifiye ilçesinde faaliyet yürüten Toyota fabrikasında yeni üretilen ‘Corolla Sedan Hybrid’ modelini incelemek için Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Sakarya’da incelemelerde bulunmuştu. Bakan Varank üretilen araç sonrası fabrikada da incelemede bulunmuştu. Bakan Mustafa Varank inceleme sonrasında yaptığı açıklamada, “Çok sevindirici bir gelişme için Sakarya’dayız. Tüm dünya ile aynı zamanda seri üretime girecek Corolla Sedan Hybrid modelini görme ve kullanma imkanı buldum. İlk defa bu sınıfta bir araç Türkiye’de üretilecek. Avrupa’da hızla dizel otomobillerin yerini alan bu teknolojinin ülkemizde üretilecek olması önemli. Biliyorsunuz gelişen teknolojiler sayesinde elektrikli ve hybrid araçlar hızla yaygınlaşıyor.” demişti.