Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konaklamadan yeme içmeye, yolcu taşımacılığından bakım onarıma birçok sektörü kapsayan KDV indirimlerinin süresini 1 Haziran'a kadar uzattıklarını, iş yeri kira olan esnafımıza üç ay süreyle büyükşehirlerde aylık 750 lira, diğer illerde ise 500 lira kira desteği yapılacağının müjdesini verdi.

Esnafa hibe desteği kimlere verilecek?

Hibe desteğinden hangi esnaf yararlanacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan esnafa hibe desteği ödemesine ilişkin olarak da "Hibe şeklinde vereceğimiz doğrudan esnaf destek ödemesinden taksi, dolmuş ve servis işletmecisi, pazarcı, terzi, oto tamircisi, lokantacı, pastaneci, kadın ve erkek kuaförü, pansiyon, yurt, kreş, düğün salonu işletmecisi gibi kesimler faydalanacaktır.” dedi.

Erdoğan müjdelerine şöyle devam etti: ”Toplam sayısı 1 milyon 239 bin 438 kişiyi bulan kesime, 3 ay süreyle ayda 1000 lira destek ödemesi yapacağız. Ayda 1 milyar 240 milyon liradan toplamda 3 milyar 718 milyon liralık desteği esnafımıza sunmuş oluyoruz.”

Hibe desteği ödemeleri başvurusu nasıl yapılı?

Destek ve kira ödemelerine dair detaylar henüz belli olmadı. Yetkili bakanlıklardan esnaf hibe ve kira yardımı başvurusu hakkında detaylar gelince haberimizin içerisinde yer alacaktır.